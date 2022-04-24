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Dünyanın en büyük gizemi: CIA’nin kapısındaki heykelin şifresini kimse çözemiyor

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ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA'nin kapısında yer alan Kryptos isimli heykelin gizemi yıllar geçse de çözülemiyor... 1988'de dikilen heykeldeki rastgele harfler ve dört soru işaretinin kodunu çözmek için binlerce insan sabahtan akşama çalışıyor.
Dünyanın en büyük gizemi: CIA’nin kapısındaki heykelin şifresini kimse çözemiyor

Dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden biri olarak tanıtılan CIA’nin Langley’deki merkezi önünde 1988 yılında dikilen bir heykelin yarattığı gizem 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, CIA’nin büyük gizem yaratan bu heykelinin arkasındaki hikayeyi okurlarıyla paylaştı.

6 metre uzunluğunda ve 3.6 metre yüksekliğindeki heykeli Maryland’da yaşayan Jim Sanborn isimli heykeltıraş yaptı. CIA’nin sanat ile gizemi bir araya getirme amacıyla yaptırdığı bakır heykelin üzerinde 1800 harf ve dört soru işaret bulunuyor. Bunun bir kod ve gizli bir mesaj olduğu açıklanırken bu formülü ise sadece Sanborn ile dönemin CIA direktörünün bildiği tahmin ediliyor.

Kryptos isimli heykelde yazanlar henüz tamamen çözülemezken, 1990’larda amatörler ve CIA çalışanları heykelin dört bölümünden üçünü çözmeyi başardı. Heykelin ilk bölümünde “Hafif gölge ve illüzyon nüansı” yazarken ikinci bölümde ise bir GPS koordinatı yer alıyordu. Üçüncü bölümde ise arkeolog Howard Carter’ın 1922’de Kral Tut’un mezarını açarken yaşadığı deneyimi anlattığı satırlar döküldü.

KASANIN ŞİFRESİ DE OLABİLİR BİR GÖMÜ DE

Fakat uzmanlar tarafından K4 olarak bilinen bu dördüncü bölüm asla keşfedilemedi. K4’te İngilizce olarak “kuzeydoğu”, “Berlin” ve “saat” ifadelerinin yer aldığı belirtilse de halen bu bölümdeki 97 harften net bir ifade çıkarılamadı.

Amatör meraklılar, bu bölümdeki kodda Mısır hiyerogliflerinin kullanılmış olma ihtimali ya da Dante’nin bir eseri olabileceğine dair iddiaları ortaya atıyor.

Fakat heykeltıraş Sanborn, heykeldeki kodların çözülmesi durumunda bile gizemin devam edeceğini söyledi. Bunun ne olduğunu dile getirmeyen Sanborn, bu şifrelerin çözülmesi durumunda bütün kapıların açık olduğunu dile getirdi. Bu bir kasanın şifresi de olabilir ya da bir gömü de.

Gazeteye konuşan Sanborn, “Bu heykeli yapmadan önce emekli bir CIA ajanından kriptoloji konusunda eğitim aldım. 15 farklı asistan, 900 testere ve 12 elektrikli testere ile 2.5 yılda tamamladım” dedi. Sanborn, o kadar çok e-posta aldığı için insanların kendisine gönderdiği e-postaları cevaplamak için 50 dolar para aldığını da  söyledi.

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