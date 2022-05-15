Dünyanın en büyük güneş enerji otoparkı açılıyor

Bu yıl Hollanda’daki müzik festivali Lowlands’a gidenler dünyanın en büyük güneş enerji otoparkına park edecek.

Fotoğraf: Euronews

Amsterdam yakınlarında 19-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak üç günlük festival her yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçiyle birlikte alternatif müziğin popüler isimlerini ağırlıyor.

Ancak bu yılın yıldız bir müzisyen değil, festival alanının otoparkı. 350 bin metrekareye yayılan, 15 bin araçlık park kapasitesine sahip otoparkta 90 bin güneş enerjisi paneli var. Bu özellikleriyle de dünyanın en büyük güneş enerjisi üreten otoparkı olma özelliğini taşıyor.

Festivale gelenler eğlenirken, güneş enerjili otopark 35 MWp elektrik üretecek. Bu 10 bin hanenin ya da Lowlands gibi 100 festivalin enerji ihtiyacını karşılayan bir miktar.

Lowlands’in direktörü Eric van Eerdenburg, “gelecek için iyimser olmak ve iklim krizinin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz” diyor.