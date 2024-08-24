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Dünyanın en büyük ikinci elması Botsvana'da bulundu

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Dünyanın en büyük ikinci elması, Afrika ülkesi Botsvana'da faaliyet gösteren Kanadalı Lucara Diamond firmasına ait bir madende bulundu.
Dünyanın en büyük ikinci elması Botsvana'da bulundu

Dünyanın en büyük ikinci elması, Afrika ülkesi Botsvana'da faaliyet gösteren Kanadalı Lucara Diamond firmasına ait bir madende bulundu. Elmas, 2 bin 492 karatlık bir taş olarak çıkarıldı.

1905 yılında Güney Afrika'da bulunan 3 bin 106 karatlık Cullinan elması tarihin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti. Dokuz ayrı taşa kesilen elmasın birçoğu İngiliz Kraliyet Mücevherleri'nde bulunuyor.

Son bulunan elmas, Botsvana'nın başkenti Gaborone'nin yaklaşık 500 km kuzeyindeki Karowe madeninde bulundu.

Botsvana hükümeti bunun Afrika ülkesinde şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olduğunu açıkladı.

Bu taş, Fransız moda markası Louis Vuitton tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alınmıştı.

Botsvana dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri. Afrika’nın güneyinde yer alan ülke, küresel üretimin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiriyor.

Ülkede faaliyet yürüten Kanadalı Lucara şirketi, taşın “şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük elmaslardan biri” olduğunu söyledi.

Lucara’nın Genel Müdürü William Lamb, “Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın bulunmasından dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Lamb, elmasın X-ray teknolojisi kullanılarak tespit edildiğini söyledi.

Bu teknoloji 2017 yılından bu yana yüksek değerli elmasların, kırılmadan çıkarılması amacıyla kullanılıyor.

Firma taşın mücevher kalitesi ya da değeri hakkında bilgi vermedi.

Ancak İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan haberde, Lucara'ya yakın, ismi verilmeyen kişiler, taşın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceğini söyledi.

Aynı madenden 2016’da çıkarılan bin 109 karatlık bir elmas da 2017’de 53 milyon dolara satılmıştı.

Karowe'deki bu madenin tamamı Lucara’ya ait.

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