Dünyanın En Büyük İnsan Zinciri İstanbul’dan Geçiyor

Fransız sanatçı Guillaume Legros’ın “birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesindeki ortak çabayı” simgelemek amacıyla çim ve toprak üzerine çizerek şehirden şehre, ülkeden ülkeye kaydırdığı iç içe geçen tokalaşmış eller zinciri İstanbul’dan geçiyor.

Saype (Say Peace) olarak da bilinen Legros, Duvarların Ötesinde (Beyond Walls) ismini verdiği bu projesinde ‘sokak sanatı’ ve ‘landart’ı birbirine bağlayarak çim ve toprak üzerinde anıtsal freskler oluşturuyor

Türkiye’deki Fransız Kültür Merkezi’nin (Institut Français) yaptığı açıklamaya göre, Saype’nin Haziran 2019’da başlattığı küresel Beyond Walls projesinin sekizinci durağı olarak, Akdeniz ve Karadeniz dünyalarının kavşak noktasındaki İstanbul kenti seçildi.

İsviçre’de yaşayan Fransız sanatçının çizerek oluşturduğu el zincir, Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturduktan sonra, Boğaz’ın Avrupa yakasına gelecek ve Asya kıyılarına ulaşmak için boğazı geçecek.

İstanbul’da yapılan eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş., Beşiktaş Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İsviçre Başkonsolosluğu, Institut français Turquie ve UPS’in desteğiyle gerçekleştiriliyor.