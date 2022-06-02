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Dünyanın en büyük kamyon üreticisinden 'çip krizi azalıyor' mesajı

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Daimler Truck'ın Yönetim Kurulu Başkanı çip krizinin azaldığına dair ümit verici sinyaller olduğunu açıkladı.
Dünyanın en büyük kamyon üreticisinden 'çip krizi azalıyor' mesajı

aimler Truck Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Avrupa ile Güney Amerika faaliyetlerini de yöneten Karin Radstrom aylar süren çip ve hammadde krizinin ardından siparişlerin küresel ekonomideki çalkantıya rağmen arttığını söyledi.

Radstrom verdiği bir mülakatta Çin'deki Koronavirüs kısıtlamalarından şimdiye kadar olumsuz etkilenmediklerini belirterek "Şu anki durum mükemmel değil ancak geçen seneden daha iyi. Henüz kutlamak için erken, durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel çapta yüksek teknolojili ürün bulmak konusundaki sıkıntılar Daimler'in yanı sıra Volvo Grup gibi birçok otomotiv devinin üretime ara vermesine neden olmuştu.

Radstrom küresel ekonomide alarm zilleri çalmasına rağmen yavaşlamalara duyarlı olan kamyon imalatında bir azalma olmadığını ifade ederek "Talep hala arza kıyasla çok çok yüksek. Ekonomideki değişimlere rağmen talepte bir düşüş beklemiyoruz. Ancak elbette bu durum kolayca değişebilir" değerlendirmesini yaptı.

Bu hafta Mercedes-Benz üretim şefi Joerg Burzer de artık çip krizinin üretimde aksamalara yol açmadığını dile getirmişti.

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