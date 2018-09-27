  • BIST 99.460
  • Altın 234,399
  • Dolar 6,0898
  • Euro 7,1287
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Dünyanın en büyük kuşu: 800 kiloluk 'Vorombe titan'

»
İngiltere'de bilim insanları 'dünyanın en büyük kuşu'nun üç metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında nesli tükenmiş bir kuş türü olduğunu keşfetti.
Dünyanın en büyük kuşu: 800 kiloluk 'Vorombe titan'

'Science Daily' internet sitesindeki habere göre, Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun 'Vorombe titan' (Malgaşça ve Yunancada 'büyük kuş' anlamına gelen) ismini verdikleri 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptadı.

 

Şimdiye kadar Madagaskar'da yaşamış 400 kilogram ağırlığında 'fil kuşları'nın en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar'da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlendi.

Londra Zooloji Enstitüsü'nden araştırmanın baş yazarı James Hansford, Vorombe titan'ın Madagaskar'da 1200 yıl öncesine kadar yaşadığını ifade ederek, bu büyük kuşun diğer kuşlar gibi bitki, meyve, tohum ve yaprakla beslendiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Dünyanın en sevimli iyiliği'26 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
  • 'Sıfır beden tarikatının gurusuna' cinayet suçlaması26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
  • Dünyanın en pahalı ayakkabısı bugün görücüye çıkıyor26 Eylül 2018 Çarşamba 15:50
  • Beyonce’nin eski bateristinden taciz iddiası26 Eylül 2018 Çarşamba 12:22
  • Prensesi böyle karşıladılar26 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
  • Metroda bacaklarını açarak oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu döktü26 Eylül 2018 Çarşamba 12:04
  • Yeni balık yağı ilacı, kalp krizi riskini 'yüzde 25 azaltıyor'26 Eylül 2018 Çarşamba 11:53
  • McDonald's'ı işleten Asya kökenli iki genç, 25'er bin dolar kazandı26 Eylül 2018 Çarşamba 09:45
  • Türkiye'de sağlıklı tavuk göğsü fiyatı 30 TL'ye kadar çıktı26 Eylül 2018 Çarşamba 09:34
  • Dr. Mehmet Öz, buluşuyla kalpte devrim yaptı: Uçakta aklıma geldi26 Eylül 2018 Çarşamba 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti