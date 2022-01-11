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Dünyanın En Büyük Prezervatif Şirketi: Satışlar İki Yılda Çakıldı

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Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi olan Malezyalı Karex şirketi, Covid-19 salgını ile birlikte satışların adeta çakıldığını duyurdu. Şirket salgın dolayısıyla bazı ülkelerde otellerin kapanmasının satışlara büyük zarar verdiğini açıkladı.
Dünyanın En Büyük Prezervatif Şirketi: Satışlar İki Yılda Çakıldı

Malezya merkezli prezervatif üreticisi Karex, satışların son iki yılda neredeyse yarı yarıya azaldığını duyurdu. Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi olarak da bilinen şirketin yetkilileri Japon medyasına açıklamalarda bulundu.

Karex CEO’su Goh Miah Kiat, Japon medya kuruluşu Nikkei’ye konuştu. Pandemi sırasında satışların düştüğünü belirten Kiat, hem kendi markaları hem de başka markalar için prezervatif ürettiklerini söyledi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla bir dönem birçok ülkede otel ve motellerin kapanmasının satışları etkilediğini söyleyen Kiat, insanların bir araya gelememesinin de satışları düşürdüğünü dile getirdi. Kiat, “Satışlarımızın büyük bir kısmı dünya genelindeki hükümetlerin sağlıklı cinsel yaşam için satın alıp vatandaşlarına dağıtmasından geliyordu. Fakat bunun seviyeleri de düştü.

Ünlü CEO, son dönemde satışların tekrar arttığına dikkat çekerken, geçen yılı kayıpla kapattıklarının da altını çizdi. Kiat, prezervatifle aynı malzemenin kullanıldığı tıbbi eldiven sektörüne de girmek zorunda olduklarını dile getirdi.

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