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Dünyanın en büyük salgınlarından biri: 5 bin can aldı

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Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kızamık salgını bu yıl 5 bine yakın can aldı.
Dünyanın en büyük salgınlarından biri: 5 bin can aldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti kızamık salgını ile mücadele ediyor. 

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kızamık salgını bu yıl 5 bine yakın can aldı.

Ülkede bu yıl içinde 250 bin kişiye hastalık bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede yaşananın dünyanın en büyük ve en hızlı yayılan salgınlarından biri olduğunu duyurdu.

Hastalığın bulaştığı kitle arasında en önemli yeri tutanların çocuklar olduğu belirtildi. Verilere göre kızamık ülkede son 15 ayda eboladan iki kat daha fazla can aldı.

Ülke yönetimi ve DSÖ eylül ayında 800 bini aşkın çocuğun aşılanmasını hedefleyen ‘acil aşılama programı’ başlatmıştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA'YI DA UYARMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yılın ilk altı ayında Avrupa'da yaklaşık 90 bin kızamık vakasının tespit edildiğini belirterek Avrupa için uyarıda bulunmuştu

Bu yılki verilerle kızamık vakalarının 2018'in aynı dönemine kıyasla ikiye katlandığını belirten DSÖ, Arnavutluk, Çekya, Yunanistan ve İngiltere'nin artık kızamığın görülmediği ülkeler statüsünü kaybettiğini açıklamıştı.

DSÖ’den Nisana ayında yapılan açıklamada bugüne kadar 170 ülkede 112 bin 163 vakanın kaydedildiği belirtildi. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 163 ülkeden 28 bin 124 vaka olarak açıklanmıştı. Vakalardaki en yüksek artışın Afrika’da gözlemlendiği belirtilmişti. 

2016 yılına kadar gerileme gösteren kızamık, son yıllarda yine yayılmaya başladı. Öksürük, hapşırma ve kişisel temas nedeniyle bulaşan kızamık virüsü karşısındaki en korunmasız grubu aşı olmamış çocuklar ve hamile kadınlar oluşturuyor. Beyine sıçrayabilen hastalık ölüme yol açabiliyor.

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