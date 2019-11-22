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Dünyanın en büyük salgınlarından biri: Kızamık, Demokratik Kongo’da, 5 bin can aldı

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Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kızamık salgını bu yıl 5 bine yakın can aldı.
Dünyanın en büyük salgınlarından biri: Kızamık, Demokratik Kongo’da, 5 bin can aldı

Ülkede bu yıl içinde 250 bin kişiye hastalık bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede yaşananın dünyanın en büyük ve en hızlı yayılan salgınlarından biri olduğunu duyurdu.

Hastalığın bulaştığı kitle arasında en önemli yeri tutanların çocuklar olduğu belirtildi. Verilere göre kızamık ülkede son 15 ayda eboladan iki kat daha fazla can aldı.

Ülke yönetimi ve DSÖ eylül ayında 800 bini aşkın çocuğun aşılanmasını hedefleyen ‘acil aşılama programı’ başlatmıştı.

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