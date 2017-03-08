Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB başladı

Dünyanın en büyük turizm fuarı Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) bugün kapılarını açtı. Türkiye-Almanya arasında yaşanan son gerginliklerin Türkiye rezervasyonlarını daha da düşürmesinden endişe ediliyor.

Dünyanın en büyük turizm fuarı Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) bugün kapılarını açtı. 12 Mart’a kadar Berlin’de devam edecek fuara 184 ülkeden yaklaşık 10 bin firma katılıyor. Bu firmaların yüzde 82’si Almanya dışından katılıyor.

Fuarın bu yılki partner ülkesi Botsvana ve ana konusu da "güvenlik ve seyahat özgürlüğü". Zira güvenlik ve siyasi kriz gibi kriterler dünya seyahat şampiyonu olarak bilinen Almanların seyahat tercihlerinde önemli rol oynuyor. Bunun etkileri 2016 yılında Mısır, Tunus ve Türkiye’deki turizm sektöründe açık bir biçimde görüldü.

Türkiye rezervasyonlarında büyük düşüş

Alman Seyahat Acentaleri Birliği’nin (DRV) verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 5 milyon 600 bin Alman, tatilini Türkiye’de yaptı. Ancak bu sayı, son yıllarda cazip fiyatlara rağmen büyük bir düşüşe geçti. 2016 yılında tatilini Türkiye’de geçiren Almanların sayısı yüzde 40 oranında düştü. 2017 yılının ilk üç ayında da bu düşüş yüzde 58 olarak kaydedildi. Terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL ilanı, on binlerce kişinin tutuklanması, özellikle Türkiye’de ailecek tatil yapmak isteyen Almanların tercihlerini olumsuz etkiledi.

Alman Seyahat Acentaleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya ve Türkiye arasında gazeteci Deniz Yücel’in tutuklanması ve Türk bakanların Almanya’daki referandum etkinliklerinin iptalleri ile yaşanan son gerginliğin, turizm sektörünü daha da olumsuz etkilemesinden endişeleniyor. Fiebig, "Bu gerginlikler medyada ne kadar yer bulursa müşterilerin tercihleri üzerindeki etkide o kadar kuvvetli olur" diye konuştu. Rezervasyon trendini aksi yöne çevirmenin kolay olmadığına dikkat çeken Fiebig, bu gerginliğin en kısa zamanda dinmesi ve Türk partnerlerin 2017 yılında da cazip tekliflerle spontane karar veren tatilcileri etkilemesini umuyor.

İspanya ve Yunanistan’a ilgi arttı

Alman Seyahat Acentaleri Birliği’ne göre bu durumdan İspanya ve Yunanistan kârlı çıktı. Almanların hâlihazırdaki yurtdışı seyahat tercihlerinde ilk sırada İspanya geliyor. Bu tercihlerde Yunanistan'da da büyük bir sıçrama göze çarpıyor. 2016 yılında Yunanistan’da tatil yapmayı tercih eden Almanların sayısı yüzde 70 oranında arttı. Yunanistan’ın 2017 yılında Almanların en fazla seyahat ettiği ikinci ülke olması bekleniyor. Bu iki ülkenin dışında Bulgaristan ve Hırvatistan’da tatil yapmak isteyenlerin sayısı da üçte bir oranında artış kaydetti. Kıbrıs ve Fas da tatilcilerin ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor.

Almanlar 2016 yılında tatile 60 milyar euro harcadı

Almanların 2016 yılında yaklaşık 60 milyar euro tatil ve özel seyahatler için harcama yaptığını vurgulayan Alman Turizm Ekonomisi Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, bunun bir önceki yıla oranla yüzde 2 düşüş kaydettiğini belirtiyor. Frenzel’e göre Almanlar yine de 2016 yılında da dünya seyahat şampiyonluğunu elinde bulundurdu. Ortalama bir Alman’ın yılda yaklaşık 20 gün seyahat ettiğini bildiren Frenzel, Almanların en çok deniz kıyısı ve dağlarda tatil yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.