Dünyanın en büyük varlık fonu Türkiye'de nelere yatırım yaptı?

Fon, 2016 sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 1 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştirdi

900 milyar dolar büyüklüğündeki bütçesiyle, dünyanın en büyük devlet varlık fonununa sahip olan Norveç’in, 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolarını Türkiye'deki 48 şirketin hisse senetleriyle değerlendirdiği ortaya çıktı.

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerinden derlenen bilgilere göre, fonun Türkiye'de yaptığı yatırımların toplam değeri 2016 Aralık sonu itibarıyla 936 milyon dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun yatırım portföyünde, TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ve Aksa Enerji Üretim AŞ olmak üzere 5 Türk enerji şirketinin hisseleri de yer aldı. Fonun söz konusu 5 şirketteki ortaklık hisse değeri 112 milyon 112 bin dolar olarak kayda geçti.

Varlık fonunun geçen yılın sonunda Türkiye'deki en büyük enerji yatırımı, 48 milyon 207 bin dolarla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na yapılırken, bunu 46 milyon 136 bin dolarlık TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ hissesi izledi.

En büyük yatırım Garanti'ye

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'de toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan yatırımları arasında en büyük payı ise Garanti Bankası aldı.

Garanti Bankasının yüzde 1,23 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankaya toplam yatırımı 112 milyon 63 bin doları buldu.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 4,99'una ortak olduğu, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ hissesi olarak Borsada değerlendirildi. Söz konusu şirketin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı 10 milyon doları geçti.

Norveç Varlık Fonu'nun Pınar Süt Mamülleri'ndeki ortaklığı, aynı zamanda fonun küresel hisseleri arasında en büyük 20. yatırımı olarak dikkati çekti.

Fon, Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yaparken, 2008 itibarıyla yatırımlarını büyüterek devam ettirme eğilimini sürdürüyor.

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Hisse yatırımı artacak

Norveç'in devlet varlık fonu, 1990'dan itibaren ülkenin Petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerde hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarında yatırım yapıyor. Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60'ı hisse senetlerine, yüzde 35'i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5'i gayrimenkule yönlendiriliyor. Norveç hükümeti bu yıldan sonra hisse senetlerine yapılan yatırımın payını yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 4’ünü kullanabilirken, geriye kalan yüzde 96'lık kısmı biriktiriliyor. Norveç dışında 77 ülkede, 9 bine yakın firmaya biriktirilen yüzde 96'lık kısımla yatırım yapılıyor ve ülkenin fondaki parası sabit kalırken, elde edilen gelir harcanıyor.

Norveç Varlık Fonu, Türkiye'de ilaç sanayii, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor.