Buckingham Sarayı

Saray, Kraliçe Elizabeth’e göre sadece sıradan bir ev olan Buckingham Sarayı’nın değeri 1.5 milyar dolardır. 1703 yılında inşa edilmiş olan sarayda, 188’i görevli yatak odası, 52’si kraliyet ve misafir yatak odası, 92’si ofis, 78’i banyo ve 19’u yemek odası diyebileceğimiz fazla gösterişli oda tipinden oluşan toplamda 775 oda bulunuyor. Havuz, göl, tenis kortu, sinema, hastane, şapel gibi birçok fazla özelliği var.