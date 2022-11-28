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Dünyanın en büyük yanardağı patladı, onlarca deprem meydana geldi

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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı, 38 yıl sonra uyandı.
Dünyanın en büyük yanardağı patladı, onlarca deprem meydana geldi

Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Hawaii'deki Mauna Loa, 38 yıl sonra patladı.

Dün geceden bu yana lav püskürten Mauna Loa Yanardağı'nın patlaması sonucu bölgede onlarca deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeoloji Hizmetleri Kurumu, lavların henüz yerleşim yerlerini etkilemediği ancak yanardağdaki volkanik faaliyetin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

İlk başta tavsiye niteliğindeki uyarı seviyesi de ilerleyen saatlerde yükseltildi. Yetkililer, yanardağdaki aktivitenin boyutunu belirlemek için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Bölgede kısa sürede şiddeti 2.5 ile 4.2 arasında değişen depremler meydana geldiği kaydedildi. Yanardağ, son olarak 1984'te patlamıştı.

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