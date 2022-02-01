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Dünyanın en değerli banka markası yine ICBC oldu

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Dünyanın en değerli banka markası 75,1 milyar dolarla yine ICBC olurken Türkiye’den 8 banka da listede yer aldı.
Dünyanın en değerli banka markası yine ICBC oldu

Dünyanın en değerli banka markası 75,1 milyar dolarla yine ICBC olurken Türkiye’den 8 banka da listede yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması” sonuçlandı. Çinli ICBC, 75 milyar 119 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

ICBC’yi 65 milyar 546 milyon dolarlık marka değeriyle China Construction Bank, 62 milyar 31 milyon dolarla Agricultural Bank of China, 49 milyar 553 milyon dolarla Bank of China takip etti.

Listede 5’inci sıraya 36 milyar 719 milyon dolarlık değerle Bank of America, 6’ncı sıraya 34 milyar 443 milyon dolarla Citi, 7’nci sıraya 30 milyar 148 milyon dolarla Chase, 8’inci sıraya 30 milyar 54 milyon dolarla Wells Fargo, 9’uncu sıraya 28 milyar 888 milyon dolarla JP Morgan, 10’uncu sıraya da 24 milyar 370 milyon dolarla China Merchants Bank yerleşti.

ÇİNLİ BANKA MARKALARI 500 MARKANIN TOPLAM DEĞERİNİN ÜÇTE BİRİNİ OLUŞTURDU

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya bankacılığının son üç yıldan sonra ilk kez büyüme gösterdiğini belirten İlgüner, Çinli banka markalarının 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturduğunu söyledi.

İlgüner, listede ilk 4 sırayı Çinli banka markalarının aldığına dikkati çekerek, en değerli banka markaları içinde ABD’li bankaların da önemli yer tuttuğunu bildirdi.

Listeye bu yıl 30 yeni bankanın dahil olduğunu ifade eden İlgüner, Vietnam’ın, en hızlı büyüyen banka markalarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

8 TÜRK BANKASININ TOPLAM MARKA DEĞERİ 3,1 MİLYAR DOLAR

İlgüner, listede 8 Türk bankasının da yer aldığı bilgisini vererek, “Büyük oranda iç pazara odaklı Türk banka markalarının, Türk lirasındaki negatif yönlü değişiklikler sonucu marka değerleri azaldı. Bankaların küresel birer aktör haline gelmesi gerekiyor.” dedi.

Listede yer alan 8 Türk bankasının toplam marka değerinin 3,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

“Türkiye, bankalar başta olmak üzere, hizmet ihracatında istenilen noktada değildir. Gıda, perakende, telekomünikasyon, akaryakıt gibi alanlarda küresel ölçekte faaliyet gösteren marka sayısının artması ülke dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir.”

Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması’nın sonuçlarına göre ilk 20 banka ve marka değerleri (milyon dolar) şöyle sıralandı:

2022

sıra       Banka adı         Ülke     2022

Marka Değeri

1          ICBC   Çin      75.119

2          China Construction Bank          Çin      65.546

3          Agricultural Bank Of China      Çin      62.031

4          Bank of China  Çin      49.553

5          Bank of America          ABD    36.719

6          Citi      ABD    34.443

7          Chase   ABD    30.148

8          Wells Fargo      ABD    30.054

9          JP Morgan        ABD    28.888

10        China Merchants Bank Çin      24.370

11        RBC     Kanada 19.040

12        HSBC  Birleşik Krallık 18.005

13        Bank of Communications         Çin      17.738

14        TD       Kanada 17.513

15        Capital One      ABD    17.472

16        Goldman Sachs ABD    16.368

17        Postal Savings Bank     Çin      16.336

18        Santander         İspanya 15.424

19        Shanghai Pudong Development Bank    Çin      14.313

20        Sber     Rusya   13.479

Türk bankalarının listedeki sıralamaları ve marka değerleri (milyon dolar) ise şöyle:

 

2022

sıra       Banka adı         2022

Marka Değeri

273      Garanti BBVA  532

279      İş Bankası        507

304      Ziraat Bankası  458

307      Akbank 451

316      Yapı Kredi       428

418      Vakıfbank        270

446      Halkbank         222

468      DenizBank       199

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