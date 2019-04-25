Dünyanın en değerli para birimleri belli oldu. TL kaçıncı sırada ?

Küresel ekonomideki dalgalı süreç birçok ülkenin para birimlerinin değerini hiç olmadığı kadar etkiliyor. Dünyanın en değerli para birimlerini inceleyen B2Press’in araştırmasına göre, ilk sırada Kuveyt dinarı son sırada ise İran riyali yer alırken, Türk Lirası 193 ülke arasında 38'inci sırada bulunuyor.

Online PR Ajansı B2Press, ülkelerin para birimlerinin değerini inceleyerek, dünyanın en değerli 10 para birimini açıkladı. Dünyanın en değerli para birimleri listesinde ilk sırada Kuveyt dinarı yer alıyor. 1 Kuveyt dinarı 19,37 TL’ye eş değerken, onu Bahreyn dinarı, Umman riyali, Ürdün dinarı ve İngiliz sterlini takip etti.

B2Press’in incelediği 2019’un en değerli para birimleri listesinde yer alan ilk 4 ülkenin Arap Yarımadası’ndan olması dikkat çekti. Bir diğer ilgi çekici nokta ise listede ilk 10’a giren Küba pezosu, ABD doları ile aynı değere sahip ve iki para birimi listenin 8'inci ve 9'uncu sırasında yer aldı.

Dünyanın en değersiz para birimi İran riyali olurken, onu Vietnam dongu ve Endonezya rupisi takip ediyor. Dünyanın en değersiz para birimi olan İran riyali Türk lirasının yüz binde 18’i (0,00018) değerinde.



En değerli para birimleri ilk 10 sıralaması şöyle;

Kuveyt dinarı: 19,37 TL

Bahreyn dinarı: 15,62 TL

Umman riyali: 15,31 TL

Ürdün dinarı: 8,32 TL

İngiliz sterlini 7,61 TL

Cayman Adaları doları: 7,04 TL

Euro: 6,57 TL

Amerikan doları: 5,90 TL

Küba pezosu: 5,90 TL

İsviçre frangı: 5,77 TL