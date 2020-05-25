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Dünyanın en derin aktif madeninde 164 işçide koronavirüs tespit edildi

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Güney Afrika'daki Mponeng altın madeni, dünyanın hâlâ çalışan en derin madeni. Buradaki işçilere yapılan 650 koronavirüs testinden 164'ü pozitif çıkınca, madendeki tüm çalışmalar durduruldu.
Dünyanın en derin aktif madeninde 164 işçide koronavirüs tespit edildi

Madeni işleten AngloGold Ashanti, dünyanın üçünü büyük altın madeni şirketi. Şirket açıklamasında, testlerin 14 Mayıs'tan bu yana yapıldığını ve daha yapılması gerektiği belirtildi.

Testi pozitif çıkan işçilerin çok büyük çoğunluğunda hiçbir semptom görülmemişti.

Güney Afrika hükümeti tüm madenlerdeki çalışmaların durmasını emrettikten sonra bir sürelğine duran çalışmalar, önlemlerin hafifletilmesiyle yeniden başlatılmıştı. Ancak henüz maden yarı kapasiteyle çalışıyordu.

Tüm madende dezenfekte çalışmaları başlarken koronavirüs tespit edilen tüm işçiler karantinaya alındı.

Mponeng altın madeninde, yerin 3.4 kilometre altına kadar altın çıkarma çalışması yapılıyor. Maden ise 4 kilometreden daha derine iniyor.

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