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Dünyanın En Derin Yüzme Havuzu Dubai'de Açıldı

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Dünyanın en derin havuzu olan “Deep Dive Dubai”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kapılarını açtı.
Dünyanın En Derin Yüzme Havuzu Dubai'de Açıldı

Dünyanın en derin havuzu olan “Deep Dive Dubai”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kapılarını açtı. Dubai’nin Nad Al Sheba bölgesinde bulunan havuz 60 metre derinliğe sahip ve altı olimpik yüzme havuzuna eşdeğer 14 milyon litre su tutabiliyor. Havuz, ayrıca dalgıçların yeni bir dünya keşfetmesine olanak tanıyan batık sualtı şehriyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en derin yüzme havuzu  Dubai'de açıldı. 60 metre derinliğindeki havuz 14 milyon litre suyla doluyor.

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BATIK ŞEHİRDE DOLAŞMA İMKANI

Deep Dive Dubai’nin en dikkat çekici özelliklerinden birini ise batık şehri oluşturuyor. Dalgıçlar, terk edilmiş bir sokak,  apartman, garaj, atari salonu ve diğer ilginç özelliklerle tamamlanmış bir sualtı dünyasını keşfedebilecekler.

Bununla birlikte, havuza gelenlere çeşitli kursların yanı sıra, serbest dalış ve tüplü dalış imkanı sunulacak. 

56 SUALTI KAMERASI BULUNUYOR

Dünyanın en derin havuzunun diğer özellikleri arasında ise kuru odalı iki su altı habitatı, havuzun tüm açılarını kapsayan 56 sualtı kamerası ve su altı ses ve aydınlatma sistemi yer alıyor.

Yetkililer, havuzun suyunun her altı saatte bir filtrelendiğini ve sıcaklığın 30 derecede sabit tutulduğunu açıkladı.

 

Sözcü Abdulla Bin Habtoor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Konsepti ve tesisi geliştirirken, BAE'nin inci dalış mirasının cesaretinden ve metanetinden ilham aldık. Ayrıca, hem geçmişteki hem de şimdiki Emirlik kaşiflerinin ve yenilikçilerinin kararlılığını somutlaştırmayı ve gelecekteki başarılar ve keşifler için bir platform sağlamayı umuyoruz” dedi.

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Diğer taraftan, bin 500 metrekarelik tesis,dev bir istiridye gibi görünecek şekilde tasarlandı. Tesis, ayrıca bir dalış mağazası, hediyelik eşya dükkanı ve çeşitli toplantı, etkinlik ve konferans alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Binanın alt katlarındaki geniş izleme alanları, restoranda ve diğer odalarda yemek yiyenlerin sualtı ortamını görmelerini sağlıyor.

Bunların yanı sıra, 80 kişilik bir restoranın yanı sıra bir hiperbarik oda (dekompresyon hastalığı ve diğer durumları tedavi etmek için kullanılır) yıl sonundan önce havuzda hizmete girecek.

 

BÜYÜK BİR FİLM STÜDYOSU OLARAK DA KULLANILABİLECEK

Öte yandan, havuz şu anda yalnızca davetiyesi olan kullanıcılara açık. Ancak, Temmuz ayı sonunda halka açık rezervasyon yapılabilecek. Mekan ayrıca, medya düzenleme odası ve video duvarı ile birlikte bölgenin en büyük sualtı film stüdyosuna da ev sahipliği yapacak.

 

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