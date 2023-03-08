Dünyanın en erken doğan ikizleri Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Kanada’da 22 haftalık dünyaya gelen iki kardeş, dünyanın en erken doğan ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Doğumları öncesinde hayatta kalmaları için neredeyse hiç şans verilmeyen bebekler geçen sene gerçekleşen doğumda 126 gün erken dünyaya geldi. Daha önceki rekor ise 2018’de ABD’nin Iowa eyaletinde 125 gün erken doğan ikizlere aitti.

Adiah ve Adrial isimleri verilen bebekler 4 Mart’ta birinci yaş günlerini kutladı.

Erken doğumun olmadığı gebelikler genelde 40 hafta sürüyor. Bu da bebeklerin planlanandan 18 hafta daha erken doğduğu anlamına geliyor.

Anne Shakina Rajendram gebeliğin 21. haftası ve beşinci günündeyken doğuma başladı. O sırada kendisine bebeklerin yaşama şansının “yüzde sıfır” olduğu söylendi.

Baba Kevin Nadarajah’ın aktardığına göre, hastane bu kadar erken bir hamilelik konusunda kendilerine yardım edemeyeceklerini söyledi.

Pek çok hastane 24-26 hafta arası erken doğumlarda bebeği kurtarmak yönünde herhangi bir çaba sarf etmiyor. Ama şans eseri çift Toronto’daki Mount Sinai Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane uzman bir yenidoğan yoğun bakım servisine sahipti.

Hastane tarafından Shakina Rajendram’a, doğumu 22 haftalık periyodun birkaç saat öncesinde bile yapması ihtimalinde, bunun mümkün olamayacağını söylendi.

Rajendram, yoğun kanamaya rağmen bebekleri birkaç saat daha “içeride tutmayı başardığını” söyledi.

22 haftalık periyoda girmesinden kısa bir süre sonra da bebekler dünyaya geldi.

Kız bebek olan Adiah, 330 gr ve erkek kardeşi Adrial de 420 gr doğdu. Toplamda 750 g ağırlık ile, şimdiye kadarki en hafif ikizler olarak doğdular.

Adiah ve Adrial, başlangıçtaki ciddi sağlık sorunlarına rağmen şimdi bir yaşındalar.