Dünyanın en eski kalbi 380 milyon yıllık bir fosilde keşfedildi

Dünyanın en eski kalbi, 380 milyon yıllık eski bir çeneli balığın "güzel korunmuş" fosilinde keşfedildi.

Avustralya’daki Curtin Üniversitesi’nden araştırmacılar, modern köpekbalığı anatomisine benzer organların konumu ile ayrı bir fosilleşmiş mide, bağırsak ve karaciğerin yanında kalbi buldular.

Daily Mail’in haberine göre ekip, keşfin insan vücudunun evrimine ışık tutmasına yardımcı olacağını umuyor.

Çalışmayı yöneten Profesör Kate Trinajstic, “Evrim genellikle bir dizi küçük adım olarak düşünülür, ancak bu eski fosiller, çenesiz ve çeneli omurgalılar arasında daha büyük bir sıçrama olduğunu öne sürüyor,” dedi.

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜSÜ ELDE EDİLDİ

Araştırmacılar, fosili Batı Avustralya’nın Kimberley bölgesinde, 380 milyon yıl önce bir resif olan Gogo Formasyonu’nda buldular.

Eski türlerin yumuşak dokuları nadiren korunurken ekip, fosilleşmiş organların hala bozulmamış olduğunu görünce şaşırdı.

Araştırmacılar, hala kireçtaşına gömülü olan örnekleri taramak için nötron ışınları ve senkrotron X-ışınları kullandılar.

Bu, içlerindeki yumuşak dokuların 3 boyutlu görüntülerini oluşturmalarına izin verdi.

3D görüntüler, balığın iki odadan oluşan karmaşık S şeklinde bir kalbe sahip olduğunu ve iki odacıktan küçüğünün üstte oturduğunu ortaya çıkardı.