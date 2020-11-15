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Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde DAÜ Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nden 5 Akademisyen Yer Aldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ile Fizik ve Kimya Bölümleri bilim dünyasında ortaya koyduğu önemli başarılar ile uluslararası alanda bilinirliğini arttırmaya devam ediyor.
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde DAÜ Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nden 5 Akademisyen Yer Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ile Fizik ve Kimya Bölümleri bilim dünyasında ortaya koyduğu önemli başarılar ile uluslararası alanda bilinirliğini arttırmaya devam ediyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden 5 bilim insanı, Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan 100 bin bilim insanı arasında yer alma başarısını gösterdi. Söz konusu çalışma, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında hazırlandı.

 

Listede Türkiye’den 196 Bilim İnsanı Yer Aldı

Türkiye’den 196 bilim insanının yer aldığı dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları listesinde, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr Nazım I. Mahmudov “Applied Mathematics” alanında ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Nagy “Artificial Intelligence & Image Processing” alanında listede yer alırken; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün “Nuclear & Particle Physics”, “Astronomy & Astrophysics” alanında, Kimya Bölümü’nden Öğretim Üyesi, Dr. Akeem Oladipo “Chemical Engineering”, “Environmental Sciences” alanında listede yer alma başarısını gösterdi.

 

Konuya ilişkin DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Listede Matematik, Fizik ve Kimya Bölümlerinden 5 öğretim üyesinin yer almış olması büyük bir başarı olup, Matematik, Fizik ve Kimya Bölümlerinin uluslararası alanda bilimsel tanınırlığının perçinlenmesinde önemli bir rol oynamıştır” denildi

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