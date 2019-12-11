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Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

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Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek
Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Kuzey Avrupa'nın en ucunda bulunan İskandinav ülkesi Finlandiya'da ilginç ve güzel bir gelişme yaşandı. Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı.

Marin'in koalisyon yaparak kurduğu yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak. Marin'in Başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetini oluşturan diğer parti liderleri de kadınlardan oluşuyor.

Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32), Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32), Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34) ve Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34) Finladiya'nın İsveçli İnsanları Partisi Lideri Ana - Maja Henriksson (55)

Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı.

0x0-1576038604539.jpgSanna Marin'in güvenoyu alarak başa geçmesi ise ülkede yine bunun gibi bir başka ilgi çekici durumu da beraberinde getirdi. Marin'in koalisyon ortakları da kadın.

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