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Dünyanın en güçlü orduları listesinde TSK kaçıncı sırada?

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En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesi.
Dünyanın en güçlü orduları listesinde TSK kaçıncı sırada?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 137 ülkenin incelendiği 2019 Askeri Güç Sıralaması endeksinde ilk sırada yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesi.

Global Firepower'ın 2019 yılı raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ise dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda.

Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran, 14., Pakistan 15., İsrail 17., Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında yer alıyor.

En güçlü 10 ordu

10. Almanya

Savunma bütçesi: 49.1 milyar dolar

Toplam askeri personel: 208 bin

Toplam hava gücü: 613 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 122

Muharebe tankı: 900

Donanma gücü: 81

9. Türkiye

Savunma bütçesi: 8.6 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin

Toplam hava gücü: 1,067 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 207

Muharebe tankı: 3200

Donanma gücü: 194

8. Birleşik Krallık

Savunma bütçesi: 47.5 milyar dolar

Toplam askeri personel: 233 bin

Toplam hava gücü: 811 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 129

Muharebe tankı: 331

Donanma gücü: 76

7. Güney Kore

Savunma bütçesi: 38.3 milyar dolar

Toplam askeri personel: 5.8 milyon

Toplam hava gücü: 1,614 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 406

Muharebe tankı: 2,654

Donanma gücü: 166

6. Japonya

Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

Toplam askeri personel: 303 bin

Toplam hava gücü: 1,572 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 297

Muharebe tankı: 1,004

Donanma gücü: 131

5. Fransa

Savunma bütçesi: 40.5 milyar dolar

Toplam askeri personel: 388 bin

Toplam hava gücü: 1,248 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 273

Muharebe tankı: 406

Donanma gücü: 118

4. Hindistan

Savunma bütçesi: 55.2 milyar dolar

Toplam askeri personel: 3.4 milyon

Toplam hava gücü: 2,082 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 520

Muharebe tankı: 1,004

Donanma gücü: 295

3. Çin Halk Cumhuriyeti

Savunma bütçesi: 224 milyar dolar

Toplam askeri personel: 2.6 milyon

Toplam hava gücü: 3,187 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 1,222

Muharebe tankı: 13,050

Donanma gücü: 714

2. Rusya

Savunma bütçesi: 44 milyar dolar

Toplam askeri personel: 3.5 milyon

Toplam hava gücü: 4,078 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 869

Muharebe tankı: 21,932

Donanma gücü: 352

1. Amerika Birleşik Devletleri

Savunma bütçesi: 716 milyar dolar

Toplam askeri personel: 2.1 milyon

Toplam hava gücü: 13,398 (uçak+İHA+ helikopter)

Savaş uçağı: 2,362

Muharebe tankı: 6,287

Donanma gücü: 415

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