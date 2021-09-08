Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu.. Japonya 1, Kıbrıs 14, Türkiye 56. sırada

Vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralamasında Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz gidebilme sayısıyla zirvede yer aldı. Tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor. Kıbrıs 14. sırada bulunurken, Türkiye ise listede 57. sırada yer alıyor.
Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Özellikle de zamandan ve ödenecek pek çok evrak ücreti bütçelere büyük oranda yük getirmekte.
Evrak toplama, randevu alma ve sıra bekleme gibi sorunlar pek çok kişiyi sırf bu yüzden daha yolun başında o ülkeye gitmekten vazgeçiren bir unsur.
Üstelik vizenin vize ücretinin yanı sıra kırtasiye, sigorta bedeli gibi masrafları da bulunuyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda oldukça şanslı. Örneğin Japonlar dünyanın 191 ülke ve yönetim bölgesine vizesiz seyahat etme imkanına sahip.
COUNTRY
RANK
ACCESS
Japan
1
193
Singapore
2
192
South Korea
3
191
Germany
3
191
Italy
4
190
Finland
4
190
Spain
4
190
Luxembourg
4
190
Denmark
5
189
Austria
5
189
Sweden
6
188
France
6
188
Portugal
6
188
Netherlands
6
188
Ireland
6
188
Switzerland
7
187
United States
7
187
United Kingdom
7
187
Belgium
7
187
New Zealand
7
187
Norway
8
186
Greece
8
186
Malta
8
186
Czech Republic
8
186
Canada
9
185
Australia
9
185
Hungary
10
184
Slovakia
11
183
Lithuania
11
183
Poland
11
183
Slovenia
12
182
Latvia
12
182
Iceland
12
182
Estonia
12
182
Malaysia
13
179
Liechtenstein
13
179
Cyprus
14
176
Monaco
15
175
United Arab Emirates
15
175
Chile
16
174
Romania
16
174
Bulgaria
16
174
Croatia
17
173
Hong Kong (SAR China)
18
171
Brazil
19
170
Argentina
19
170
San Marino
20
169
Andorra
20
169
Brunei
21
166
Barbados
22
161
Israel
23
159
Mexico
23
159
St. Kitts and Nevis
24
157
Bahamas
25
155
Vatican City
26
154
Uruguay
27
153
Seychelles
28
152
Antigua and Barbuda
29
151
St. Vincent and the Grenadines
29
151
Trinidad and Tobago
30
150
Costa Rica
30
150
Taiwan (Chinese Taipei)
31
146
Mauritius
31
146
St. Lucia
31
146
Macao (SAR China)
32
145
Grenada
33
144
Dominica
34
143
Panama
35
142
Paraguay
36
141
Ukraine
37
137
Serbia
38
136
Peru
39
135
Vanuatu
39
135
El Salvador
40
134
Honduras
41
133
Guatemala
41
133
Solomon Islands
42
131
Samoa
42
131
Venezuela
43
130
Colombia
43
130
Tonga
44
129
Nicaragua
45
127
Tuvalu
45
127
North Macedonia
46
126
Montenegro
47
124
Marshall Islands
48
123
Kiribati
48
123
Moldova
49
121
Palau Islands
50
120
Russian Federation
51
119
Micronesia
52
118
Bosnia and Herzegovina
53
117
Georgia
54
116
Albania
55
115
Turkey
56
111
South Africa
57
102
Belize
58
101
Qatar
59
97
Kuwait
60
96
COUNTRY
RANK
ACCESS
Timor-Leste
61
94
Ecuador
62
92
Nauru
63
89
Fiji
64
88
Guyana
65
87
Maldives
65
87
Botswana
66
86
Jamaica
67
85
Bahrain
68
83
Papua New Guinea
69
82
Oman
70
80
Thailand
71
79
Bolivia
71
79
Saudi Arabia
71
79
Suriname
72
78
Namibia
72
78
China
72
78
Belarus
73
77
Lesotho
73
77
Kazakhstan
74
75
eSwatini
75
74
Malawi
76
73
Kenya
77
72
Indonesia
77
72
Tanzania
77
72
Zambia
78
71
Tunisia
78
71
Dominican Republic
79
70
The Gambia
80
68
Azerbaijan
80
68
Uganda
81
67
Cape Verde Islands
81
67
Philippines
82
66
Zimbabwe
83
65
Ghana
84
64
Cuba
84
64
Morocco
84
64
Armenia
84
64
Sierra Leone
85
63
Kyrgyzstan
85
63
Mozambique
85
63
Mongolia
86
62
Benin
86
62
Sao Tome and Principe
87
61
Rwanda
87
61
Mauritania
88
60
Burkina Faso
89
59
Tajikistan
90
58
India
90
58
Gabon
90
58
Uzbekistan
91
57
Cote d'Ivoire
91
57
Senegal
92
56
Madagascar
92
56
Equatorial Guinea
92
56
Togo
93
55
Guinea
93
55
Vietnam
94
54
Niger
94
54
Mali
94
54
Cambodia
94
54
Comoro Islands
94
54
Chad
94
54
Guinea-Bissau
95
53
Bhutan
95
53
Turkmenistan
95
53
Central African Republic
95
53
Algeria
95
53
Jordan
96
51
Egypt
96
51
Burundi
96
51
Angola
96
51
Laos
97
50
Liberia
97
50
Cameroon
97
50
Haiti
98
49
Congo (Rep.)
98
49
Djibouti
99
48
Myanmar
100
47
Nigeria
101
46
Ethiopia
102
45
South Sudan
103
44
Eritrea
104
43
Congo (Dem. Rep.)
104
43
Sri Lanka
105
42
Iran
105
42
Bangladesh
106
41
Lebanon
106
41
Sudan
106
41
Kosovo
107
40
Libya
107
40
North Korea
108
39
Nepal
109
38
Palestinian Territory
110
37
Somalia
111
34
Yemen
112
33
Pakistan
113
32
Syria
114
29
Iraq
115
28
Afghanistan
116
26
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