Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu.. Japonya 1, Kıbrıs 14, Türkiye 56. sırada

Vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralamasında Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz gidebilme sayısıyla zirvede yer aldı. Tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor. Kıbrıs 14. sırada bulunurken, Türkiye ise listede 57. sırada yer alıyor.

Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Özellikle de zamandan ve ödenecek pek çok evrak ücreti bütçelere büyük oranda yük getirmekte.

Evrak toplama, randevu alma ve sıra bekleme gibi sorunlar pek çok kişiyi sırf bu yüzden daha yolun başında o ülkeye gitmekten vazgeçiren bir unsur.

Üstelik vizenin vize ücretinin yanı sıra kırtasiye, sigorta bedeli gibi masrafları da bulunuyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda oldukça şanslı. Örneğin Japonlar dünyanın 191 ülke ve yönetim bölgesine vizesiz seyahat etme imkanına sahip.

COUNTRY

RANK

ACCESS

Japan

1

193

Singapore

2

192

South Korea

3

191

Germany

3

191

Italy

4

190

Finland

4

190

Spain

4

190

Luxembourg

4

190

Denmark

5

189

Austria

5

189

Sweden

6

188

France

6

188

Portugal

6

188

Netherlands

6

188

Ireland

6

188

Switzerland

7

187

United States

7

187

United Kingdom

7

187

Belgium

7

187

New Zealand

7

187

Norway

8

186

Greece

8

186

Malta

8

186

Czech Republic

8

186

Canada

9

185

Australia

9

185

Hungary

10

184

Slovakia

11

183

Lithuania

11

183

Poland

11

183

Slovenia

12

182

Latvia

12

182

Iceland

12

182

Estonia

12

182

Malaysia

13

179

Liechtenstein

13

179

Cyprus

14

176

Monaco

15

175

United Arab Emirates

15

175

Chile

16

174

Romania

16

174

Bulgaria

16

174

Croatia

17

173

Hong Kong (SAR China)

18

171

Brazil

19

170

Argentina

19

170

San Marino

20

169

Andorra

20

169

Brunei

21

166

Barbados

22

161

Israel

23

159

Mexico

23

159

St. Kitts and Nevis

24

157

Bahamas

25

155

Vatican City

26

154

Uruguay

27

153

Seychelles

28

152

Antigua and Barbuda

29

151

St. Vincent and the Grenadines

29

151

Trinidad and Tobago

30

150

Costa Rica

30

150

Taiwan (Chinese Taipei)

31

146

Mauritius

31

146

St. Lucia

31

146

Macao (SAR China)

32

145

Grenada

33

144

Dominica

34

143

Panama

35

142

Paraguay

36

141

Ukraine

37

137

Serbia

38

136

Peru

39

135

Vanuatu

39

135

El Salvador

40

134

Honduras

41

133

Guatemala

41

133

Solomon Islands

42

131

Samoa

42

131

Venezuela

43

130

Colombia

43

130

Tonga

44

129

Nicaragua

45

127

Tuvalu

45

127

North Macedonia

46

126

Montenegro

47

124

Marshall Islands

48

123

Kiribati

48

123

Moldova

49

121

Palau Islands

50

120

Russian Federation

51

119

Micronesia

52

118

Bosnia and Herzegovina

53

117

Georgia

54

116

Albania

55

115

Turkey

56

111

South Africa

57

102

Belize

58

101

Qatar

59

97

Kuwait

60

96

COUNTRY

RANK

ACCESS

Timor-Leste

61

94

Ecuador

62

92

Nauru

63

89

Fiji

64

88

Guyana

65

87

Maldives

65

87

Botswana

66

86

Jamaica

67

85

Bahrain

68

83

Papua New Guinea

69

82

Oman

70

80

Thailand

71

79

Bolivia

71

79

Saudi Arabia

71

79

Suriname

72

78

Namibia

72

78

China

72

78

Belarus

73

77

Lesotho

73

77

Kazakhstan

74

75

eSwatini

75

74

Malawi

76

73

Kenya

77

72

Indonesia

77

72

Tanzania

77

72

Zambia

78

71

Tunisia

78

71

Dominican Republic

79

70

The Gambia

80

68

Azerbaijan

80

68

Uganda

81

67

Cape Verde Islands

81

67

Philippines

82

66

Zimbabwe

83

65

Ghana

84

64

Cuba

84

64

Morocco

84

64

Armenia

84

64

Sierra Leone

85

63

Kyrgyzstan

85

63

Mozambique

85

63

Mongolia

86

62

Benin

86

62

Sao Tome and Principe

87

61

Rwanda

87

61

Mauritania

88

60

Burkina Faso

89

59

Tajikistan

90

58

India

90

58

Gabon

90

58

Uzbekistan

91

57

Cote d'Ivoire

91

57

Senegal

92

56

Madagascar

92

56

Equatorial Guinea

92

56

Togo

93

55

Guinea

93

55

Vietnam

94

54

Niger

94

54

Mali

94

54

Cambodia

94

54

Comoro Islands

94

54

Chad

94

54

Guinea-Bissau

95

53

Bhutan

95

53

Turkmenistan

95

53

Central African Republic

95

53

Algeria

95

53

Jordan

96

51

Egypt

96

51

Burundi

96

51

Angola

96

51

Laos

97

50

Liberia

97

50

Cameroon

97

50

Haiti

98

49

Congo (Rep.)

98

49

Djibouti

99

48

Myanmar

100

47

Nigeria

101

46

Ethiopia

102

45

South Sudan

103

44

Eritrea

104

43

Congo (Dem. Rep.)

104

43

Sri Lanka

105

42

Iran

105

42

Bangladesh

106

41

Lebanon

106

41

Sudan

106

41

Kosovo

107

40

Libya

107

40

North Korea

108

39

Nepal

109

38

Palestinian Territory

110

37

Somalia

111

34

Yemen

112

33

Pakistan

113

32

Syria

114

29

Iraq

115

28

Afghanistan

116

26