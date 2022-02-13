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Dünyanın En Güçlü Roketi 2 Ay İçinde Yörünge Uçuşuna Hazır!

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Dünyanın En Güçlü Roketi 2 Ay İçinde Yörünge Uçuşuna Hazır!
Dünyanın En Güçlü Roketi 2 Ay İçinde Yörünge Uçuşuna Hazır!

Bilim dünyasının çılgın adamı ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini dile getirdi. Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin "başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu' net bir şekilde açıkladı. 

BU GERÇEKTEN VAHŞİ BİR ALET

Texas'taki uzay üssü bulunan ve oraya yaklaşık 119 metrelik roketi inceleyen iş adamı, 'Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor.' açıklamalarında bulundu. Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

STARSHIP FİLOSU YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip olan Starship'i faaliyete geçirmeyi düşünürken Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

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