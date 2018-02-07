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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı
Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i uzaya fırlattı.

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i uzaya fırlattı.

Tesla’nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk’a ait roket, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Heavy Falcon roketinin içine Tesla üretimi elektrikli spor bir araba da yerleştirildi.

Tesla’nın üst düzey yöneticisi milyarder girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’ in ürettiği Falcon Heavy’i roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon Heavy Mars’a doğru yol alırken, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kapsülden ayrılan iki roket Dünya’ya döndü, üçüncüsünün ise Atlantik Okyanusu açıklarına inmesi bekleniyor. Dönen bu roketler yeniden kullanılabilecek.

Heavy Falcon roketi, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 45 yıl önce aya gönderilen ilk insanlı uçuşta kullanılan roketten sonra özel bir şirket tarafından uzaya fırlatılan en güçlü roket olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık yüz bin kişi SpaceX’e ait dünyanın en güçlü roketinin fırlatılma anını izlemek için bölgeye akın ederken, milyonlarca kişi roketin yükselişini canlı yayınlardan izledi.

Heavy Falcon roketinin içine Tesla üretimi elektrikli spor bir araba da yerleştirildi. Kırmızı Roadster’in sürücü koltuğuna da astronot kıyafeti giyen cansız bir manken oturtuldu.

Kapsülün güneş yörüngesinde yüzlerce, hatta milyonlarca yıl dönmesi bekleniyor.

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