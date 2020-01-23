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Dünya'nın en güvenli şehirleri açıklandı:Lefkoşa ve Limasol listede

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Dünya'nın en güvenli şehirleri açıklandı:Lefkoşa ve Limasol listede
Dünya'nın en güvenli şehirleri açıklandı:Lefkoşa ve Limasol listede

Dünya şehirlerini suç işlenme oranlarına göre sıralayan araştırma firması NUMBEO, 2020’nin en güvenli şehirlerini açıkladı.

324 şehrin yer aldığı listeye Kıbrıs’tan 2 şehir girerken, Abu Dabi ilk sırada yer aldı.

Katılımcılara sunulan anket; şehirlerindeki suç seviyesinin ciddiyet oranı, son üç yılda suç seviyesinde görülen değişim miktarı, soyulma ve araba hırsızlığı ile herhangi bir kamusal alanda taciz veya darp edilme korkusu, ırk veya dini inanışları nedeniyle fiziksel bir saldırıya maruz kalma endişesi, uyuşturucu kullanan insanlar sorunu gibi bilgilerin girilmesiyle oluşturuldu.

İlk 10 şehir şu şekilde:

10. Irvine – Amerika Birleşik Devletleri

9. Bern – İsviçre

8.Eskişehir – Türkiye

7. Münih – Almanya

6. Dubai – Birleşik Arap Emirlikler

5. Zürih – İsviçre

4. Quebec City – Kanada

3. Taipei -Tayvan

2. Doha – Katar

1. Abu Dhabi – Birleşik Arap Emirlikleri 374 şehrin bulunduğu listede

Kıbrıs’ın Lefkoşa şehri 84. sırada Limasol şehri ise 92. sırada yer buldu.

 

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