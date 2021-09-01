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Dünyanın en güvenli şehirleri listesi açıklandı: Kopenhag ilk sırada

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Dünyanın en güvenli şehirlerinin listesi belli olurken, ilk sıraya Danimarka’nın başkenti Kopenhag yerleşti. Araştırmada 60 şehir yer alırken, 76 farklı gösterge baz alındı. İstanbul 37’nci sırada yer buldu.
Dünyanın en güvenli şehirleri listesi açıklandı: Kopenhag ilk sırada

The Economist Intelligence Unit verilerinden elde edilen bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi.

Böylelikle ilk sıraya Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yerleştiği kaydedilirken, ikinci sırada Kanada'dan Toronto kenti, üçüncü sırada ise Singapur yer aldı. Sağlık, dijital, altyapı, kişisel ve çevresel güvenlik kategorilerinin ayrı ayrı yer aldığı değerlendirmede İstanbul 37'nci sırada yer aldı. Araştırmada 60 şehir yer alırken, 76 farklı göstergenin baz alındığı saptandı.

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