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Dünyanın en güzel develeri, Katar'daki Mzayen Dünya Kupası'nda seçiliyor

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, ülke kültürünün simgelerinden develerin yer aldığı "Mzayen Dünya Kupası" katılımcılara farklı bir deneyim yaşatıyor.
Dünyanın en güzel develeri, Katar'daki Mzayen Dünya Kupası'nda seçiliyor

Yerel kültür ve gelenekleri ziyaretçilere tanıtmak amacıyla Katar 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında düzenlenen etkinlikte develer, kategorisinin en güzeli olabilmesi için Mzayen Dünya Kupası'nda yarıştırılıyor.

Başkent Doha'ya 25 kilometre mesafedeki Şahaniyye bölgesinde gerçekletirilen organizasyonda, farklı kategorilerde Arap ülkelerinden getirilen 700'ün üzerinde deve, birinci olabilmek için mücadele ediyor.

Şampiyonanın heyecanını yaşatmak için etkinlik alanının birçok yerinde Dünya Kupası'na katılan ülkelerin bayrakları sergileniyor. Dereceye giren develerin sahiplerine verilen ödülün üst kısmı da futbol topu şeklinde tasarlandı.

Organizasyonun maskotu Katar yerel kıyafetleri giydirilmiş ve ayağında futbol topu olan "Huwer" adlı bir deve. Huwer, Arapça'da küçük deve anlamına geliyor.

Toplam ödül 10 milyon riyal

Futbol heyecanını geleneksel bir yarışmayla birleştiren Mzayen Dünya Kupası'nda dağıtılacak toplam ödül tutarı 10 milyon riyal (51,2 milyon lira) olarak belirlendi.

Geçtiğimiz hafta başlayan ve yarın sona erecek organizasyonda, develer yaş ve türüne göre yarışıyor. Piste çıkan develere, jüri üyeleri tarafından puan veriliyor.

Farklı kategorilerde yarışan ve güzellik yarışmasını kazanan her devenin sahibi, kupanın yanı sıra 200 bin riyal para ödülü kazanıyor.

Katarlılar, ülke kültürünü tanıttığını için Mzayen Dünya Kupası'na büyük önem veriyor. Kazanan devenin açıklanması heyecanla beklenirken, birinci olanlar büyük sevinç yaşıyor.

Dereceye giren develer ödül töreninin ardından, boyunlarına takılan madalyalarıyla pistte bir kez daha boy gösteriyor.

Mzayen Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Desert Dhows"da organizasyona gelen davetlilerin beğenisini kazanıyor.

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