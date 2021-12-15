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Dünyanın en hayranlık duyulan çifti

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Küresel kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 2021'de dünyanın en fazla hayranlık uyandıran kişiler listesini açıkladı.
Dünyanın en hayranlık duyulan çifti

İngiltere merkezli küresel kamuoyu araştırma şirketi YouGov, tüm dünyada 2021'in en çok hayranlık duyulan kişileri listesini açıkladı.

38 ülkede 42 bini aşkın kişiyle yapılan ankete göre, listenin ilk sırasında yine Obama çifti var. En çok hayranlık duyulan erkekler listesinde eski ABD Başkanı Barack Obama ilk sıradaki yerini korurken, eşi Michelle Obama 3. yılda da kadınlar listesinin ilk sırasında yer aldı.

Kadınlar listesinde Michelle Obama'yı Angelina Jolie, Kraliçe 2. Elizabeth, Oprah Winfrey, Scarlett Johansson, Emma Watson, Taylor Swift, Angela Merkel, Malala Yousafzai ve Priyanka Chopra takip ediyor.

Erkekler listesinde ise eski ABD Başkanı'nın ardından en çok hayran olunan isimler Bill Gates, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cristiano Ronaldo, Jackie Chan, Elon Musk, Lionel Messi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma.

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