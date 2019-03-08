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Dünyanın en hızlı otomobili: Elektrikle çalışıyor

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Dünyanın en hızlı ve en güçlü otomobili Cenevre Motor Fuarı'nda tanıtıldı. Pininfarina Battista marka elektrikli otomobil maksimum hızı 400 km'ye ulaşıyor. Fiyatı ise 2,6 milyon dolar.
Dünyanın en hızlı otomobili: Elektrikle çalışıyor

Ferrari ve Lamborghini marka otomobillerin arasında elektrikli bir aracın "en hızlı" unvanını alması büyük başarı olarak görülüyor.

İtalyan Automobili Pinanfarina şirketi, Battista'nın iki saniyeden az bir sürede 0'dan saatte 100 km hıza çıkabildiğini, 12 saniyede 300 km hıza ulaştığını ileri sürdü.

Maksimum hızı saatte 400 km'yi bulan araç tek akü ile 450 km yol alabiliyor.

Fren beygir gücü 1.900 ile Formula 1 araçlarının iki katı düzeyinde.

İngiltere'de en çok satan Ford Fiesta model arabaların fren beygir gücü 84 ila 138 arasında değişiyor.

Aracın "çılgın" bir güce sahip olduğunu belirten Automobili Pininfarina şirketinin CEO'su Michael Perschke, bu otomobil ile yüksek performanslı elektrikli araba üretiminin mümkün olduğunun kanıtlandığını söylüyor.

Cenevre Motor Fuarı'nda sergilenen araçlar arasında yer alan Rimac marka Concept Two otomobili ile Tesla'nın Roadster marka aracının akü teknolojisinin sınırlarını zorladığı vurgulanıyor.

Rimac Concept TwoTelif hakkıRIMAC Image captionRimac Concept Two iki saniyeden az bir sürede 0-97 km hıza ulaşırken maksimum hız sınırı da 415 km.

İtalyan Automobili Pininfarina şirketi üretti

İtalyan Automobili Pininfarina şirketi bir yıl önce kuruldu. Ancak şirketin sıfırdan başlamadığı, Ferrari ve Alfa Romeo otomobillerin tasarımını üretime taşıyan Pininfarina'nın yan kolu olduğu belirtiliyor.

Pininfarina'nın çoğunluk hissesini 2015'te dev Hint şirketi Mahindra Group satın almış ve araç tasarımını üretime taşımıştı.

Tesla ise elektrikli otomobillerin hızlı ve modaya uygun olabileceğini ürünleriyle kanıtlamıştı. California merkezli şirket, son dönemlerdeki indirimli fiyat uygulaması ve satış stratejisi ile piyasadaki payını artırmayı başarmıştı.

Mahindra Group başkanı Anand Mahindra ise Automobili Paninfarina'nın ürettiği lüks elektrikli otomobillerle koleksiyoncular için çekici hale getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Pininfarina BattistaTelif hakkıPATRICK GOSLING / STAN PAPIOR BEADYEYE

Üstün özellik

Battista marka elektrikli otomobilin T-şeklindeki aküsü aracın ortasından ön koltukların arkasına doğru uzandığı için, tasarımcılara içten yanmalı motorlara kıyasla daha fazla alan yaratıyor.

Petrolle çalışan arabalara kıyasla soğutma sorunu fazla olmadığı için yüksek performans araçlarda görülen geniş ızgaralar bu araçta bulunmuyor.

Şirketin başkanı Paolo Pininfarina "Bu güçte ve hızda ve sıfır karbon salınımlı bir araba tasarımı olağanüstü bir özellik" olarak değerlendiriyor.

Şirket Battista dışında başka elektrikli araçlar da üretmeyi planlıyor.

2008'deki elektrikli araba üretme girişimi mali sıkıntılar nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Bu arabanın 5 saniyede 48 km hız yapması ve maksimum hız sınırının da 137 km olması hedeflenmişti.

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