'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model S Plaid için teslim tarihi verdi. CEO Musk, aracın 0'dan 100 kilometre hıza 2 saniyenin altında ulaştığını söyledi. Bu veriler Model S Plaid'i üretim bandından çıkan en hızlı araç haline getiriyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, duyurularını Twitter'dan yapmaya devam ediyor.



CEO Musk son olarak elektrikli otomobil Model S Plaid'in fabrika teslim tarihini açıkladı. Musk'ın açıklamasına göre Model S Plaid için 3 Haziran tarihinde teslim etkinliği düzenlenecek.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor. Aracın maksimum hızı da 320 kilometre olarak açıklandı.

Model S Plaid'in fiyatı 119 bin 990 dolardan başlıyor. Aracın Plaid+ modelinde ise başlangıç fiyatı 149 bin 990.

Otomobilde 1020 beygir gücü bulunuyor. Ayrıca Model S'in Longe Range versiyonundan farklı olarak bu otomobilde üç motor bulunuyor.

Özel üretim ve konsept araçlar arasında 2 saniyenin altı daha önce de görülmüştü ancak söz konusu modellerin hiçbiri seri üretimde değildi.