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Dünyanın en ilginç 10 festivali

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Dünyanın en ilginç 10 festivali
Dünyada her yıl yüzlerce festival düzenleniyor. En ilginç festivalleri sizler için derledik...

Dünyada her yıl yüzlerce festival düzenleniyor. Her yıl düzenlenen festivallerden en ilgiç olanları sizler için toparladık. Seyahat etmeyi sevenlere mutlaka bu festivallere de uğramalarını tavsiye ediyoruz. Avrupa’dan Amerika’ya bir çok yerde karşılaşabileceğiniz ilginç festivaller listesi işte burada…

1- Moena Türk Festivali, İtalya
En çok ilginizi çeken festival bu olabilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda Trento bölgesinde bulunan köyde her yıl, 19-21 Ağustos tarihleri arasında bir “Türkiye Festivali” (Festa de Turchia) düzenlenmektedir.

2- Holi Festivali, Hindistan
Festivalin amacı baharın gelişini kutlamaktır. Bu yüzden festivalde renkleri kullanıyorlar ve birbirlerine rengarenk toprak boyaları atıyorlar. Festival baharın başlangıcında, yani Mart ayında kutlanıyor.

3- Domates Festivali, İspanya
Festival, 1945’te kutlanmaya başlanmış. Ağustos ayında kutlanan festivalde bol bol dans ve müzik var.

4- Çamur Festivali, Güney Kore
Temmuz ayında düzenlenen festival, çamurun insan derisine faydalı olmasını bize hatırlatıyor. Kore’de düzenlenen bu festival de hem eğlenmek, hem de sağlık için görülebilir.

5- Yanan Adam Festivali, ABD
1990'dan beri Nevada'da Black Rock Çölü'nde yapılan Yanan Adam Festivali; Ağustos sonunda başlıyor, Eylül ayı başında bitiyor… Festival bittiğinde, orada bulunan sanat eserleri ateşe veriliyor. Festival, adını sembolü olan ‘Yanan Adam’ heykelinden alıyor.

6- Peynir Yuvarlama Festivali, İngiltere
İngiltere’de 200 yıldan fazla zamandır düzenlenen Peynir Yuvarlama Festivali, dik bir yokuştan aşağı peynir yuvarlayarak gerçekleşiyor. Festivalde sakatlıklar olsa da, yıllardır devam ediyor.  Doğurganlığı da temsil eden festival yaz başlarında gerçekleşiyor.

7- Bebeklerin Üstünden Atlama Festivali, İspanya
Festivalin amacı ise henüz 12 aylık olmayan bebeklerin üzerinden atlayarak onları vaftiz etmektir. Festival 1620 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaktadır.

8- Eş Taşıma Festivali, Finalandiya
Finlandiya’da düzenlenen yarışmanın kökeni 19. Yüzyıl’da komşu köylerden kız kaçırma geleneğine dayanıyor.

9- Çıplaklar Festivali, Japonya
Ocak ayında kutlanan festivalde soğuk havada çıplak olarak havuza girmenin ruhu arındırdığına inanılıyor.

10- Ejderha Festivali, Çin
Çin takvimine göre her yıl 5. ayın 5. günü kutlanan festival, o günün uğursuzluğuna inanıldığı için, bu uğursuzluğu gidermek amacıyla kutlanmaktadır.

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