 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.945
  • Altın 151,572
  • Dolar 3,6565
  • Euro 3,8894
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Dünya’nın en insansı ve etkileyici robotu: Erica

»
Dünya’nın en insansı ve etkileyici robotu: Erica
İnsanoğlu’nun en büyük hayallerinden biri insana benzer ve hatta insanötesi makineler, gün geçtikçe hayallerimizin de ötesinde gerçeğe dönüşüyor.

Yıllarca Hollywood ve BBC yapımlarının ana konusu oldu. Akıllı, dayanıklı ve insansı robotlar bunun gerçek olabileceği uzun zamandır konuşuluyor hatta Tokyo olimpiyatlarında bizi robotlardan oluşan bir dünyanın karşılayacağı söylentiler arasında.

ROBOTLAR VE YAPAY ZEKANIN ELE GEÇİRMESİ MUHTEMEL 10 İŞ

Geçtiğimiz günlerde Dünya 23 yaşındaki robot Erica ile tanıştı. Erica’nın babası Japon robot gurusu olan Hiroshi Ishiguro. Teknoloji ve felsefe arasındaki ayırımda doğan Erica, insan olmanın ne anlama geldiğinin tam olarak anlaşılmasını engelliyor. Güzel bir yüzü ve huzur verici bir sesi var ama sizce onun bir ruhu var mı? İnsanların makinalarla tutkulu bir romantizm hayali kurduğu bir dünyada, insanlar ve makinalar arasındaki sınırların yavaş yavaş kaybolduğu görülüyor.  Aynı filmlerde olduğu gibi makineler bizleri taklit edeceklerse sizce bizi nasıl bir dünya bekliyor?

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • iPhone 8’den yeni fiziksel özellik!15 Nisan 2017 Cumartesi 12:27
  • En küçük drone yakında sahneye çıkıyor!15 Nisan 2017 Cumartesi 12:11
  • NASA, Satürn'ün uydusunda canlı yaşamını destekleyecek kanıtlar buldu14 Nisan 2017 Cuma 10:10
  • Fransa ile Japonya Mars'ın uydusunda araştırma yapacak14 Nisan 2017 Cuma 10:07
  • Konaklama parası vermeden hayalinizdeki yerlere gidin!13 Nisan 2017 Perşembe 13:01
  • Geri dönüştürülen parçalardan bilgisayar yapıp cezaevi tavanına gizlediler13 Nisan 2017 Perşembe 11:27
  • Elektrikli hibrit uçaklar!12 Nisan 2017 Çarşamba 16:22
  • Yapay zeka pokerde 290 bin dolar kazandı12 Nisan 2017 Çarşamba 14:18
  • Kayıp gezegen sonunda bulundu!11 Nisan 2017 Salı 16:27
  • Cinsel içerikli oyunlar hızla yayılmaya başlıyor!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti