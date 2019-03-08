Dünyanın en iyi performanslı Android telefonu

Cep telefonlarının performansını ölçen ve yaygın bir şekilde kabul gören AnTuTu testleri, bu kez en yeni amiral Andorid telefonların katılımıyla gerçekleşti. Şubat sonu itibariyle uygulanan testte ise ilginç bir tablo ortaya çıktı. Henüz birkaç haftalık olan Xiaomi Mi 9, diğer tüm telefonları geride bırakarak bir numaraya yerleşti.



Yani en iyi performans sunan telefon sıralarında Xiaomi, ipi göğüsleyen isim olmayı başardı. Xiaomi Mi 9'un hemen ardından ise Lenovo Z5 Pro GT yer aldı. Üçüncü sırada ise Türkiye'de adı pek duyulmayan Red Magic Mars bulunuyor.







Bu üç modeli de sırayla Huawei Mate 20, Honor View 20, Huawei Mate 20 X ve Honor Magic 2 izliyor. Ancak bu listeye bakıp 'Galaxy S10 nerede' diye merak ediyorsanız; bu teste yeni Samsung cihazlarının katılmadığını hatırlatalım. Muhtemelen mart ayı sonunda yapılacan yeni bir AnTuTu testinde daha farklı bir sonuçla karşılaşacağız gibi görünüyor.