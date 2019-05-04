'Dünyanın en kötü kokan meyvesini' yediği için alkol testini geçemedi

Çin'de polis tarafından yapılan alkol testinden geçemeyen motosiklet sürücüsünün, gerçekten de alkol almadığı ve testi 'Durian meyvesi yediği için' geçemediği öğrenildi. (foto arşiv)

Çinli video paylaşım platformlarından Pear Video'ya yüklenen bir içerik çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Videoda, Çin'in Jiangsu bölgesindeki bir motosiklet sürücününü, polis tarafından durdurularak alkol testine sokuluyor ve testi geçemiyor.

Bunun üzerine kendisine yazılan cezayı protesto eden sürücü, alkol almadığını, yalnızca Durian meyvesi tükettiğini söyleyerek kendisini savundu ancak polisin ikna olmadığı görüldü.

Güneydoğu Asya'da 'meyvelerin kralı' olarak adlandırılan Durian, aynı zamanda kötü kokusuyla da tanınıyor.

Bu meyve, kokusu yüzünden daha önce de Endonezya'da bir uçağın rötar yapmasına yol açmıştı.

YAPILAN KAN TESTİNDE ALKOL ALINMADIĞI ANLAŞILDI

Daha sonra yapılan kan testinde motosikletli adamın yalan söylemediği ve durdurulduğu anda kanında alkol olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine polis memuru Yu Penşiang da, Durian meyvesi tüketiminin alkol testinde başarısız olmaya yol açtığını göstermek için aynı yöntemi kendisi de uyguluyor.

JİANGSU TV

Yu Penşiang

Durian meyvesi yedikten sonra kendi kendisine alkol testi yapan Yu'nun kanında ise 100 mililitrede 36 miligram alkol olduğu uyarısı görülüyor. Bu oran ise, Çin'in trafikte alkol limiti olan 100 mililitre'de 20 miligram oranının neredeyse iki katı.

Kendisine yaptığı testten yalnızca 3 dakika sonra yeni bir test daha yapan polis Yu'nun kanında bu sefer hiç alkol bulunmadığı görüldü.

Çin'deki çok sayıda internet kullanıcısı ise, görüntüler paylaşarak Durian meyvesi konusunda sürücüleri uyardı.