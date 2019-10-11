Dünyanın En Küçük Annesi: 3 Yaşında Ergenliğe Girdi, 5 Yaşında Doğurdu
Peru'da yaşayan 5 yaşındaki Lina Medina'nın karnı büyümeye başladığında, ebeveynleri ve doktorlar büyük bir tümörden acı çektiğini düşündü. Ancak gerekli testler yaptıktan sonra tecavüze uğradığı ve 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Altı hafta sonra, Medina, bir kız çocuğu dünyaya getirerek, beş yaşında dünyanın en küçük annesi oldu.
1939 yılında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun karın şişliğini, tümör sandılar ama tecavüz sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı. Bu korkunç hikayeye insanın inanası gelmese de küçük kız son derece sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi.
11 Ekim 2019 Cuma 18:22
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