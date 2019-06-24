  • BIST 95.182
  • Altın 265,265
  • Dolar 5,8080
  • Euro 6,6160
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dünyanın en misafirperver 5 ülkesi seçildi

» »
Dünyanın en misafirperver 5 ülkesi seçildi
Dünyanın en misafirperver 5 ülkesi seçildi

Online otel rezervasyon portalı Booking.com, dünya çapında gerçekleştirdiği anketin sonucunda ‘en misafirperver’ ülkelerin sıralamasını yaptı. Listenin başında Tayland, Endonezya, Meksika, Tayvan ve Hindistan yer aldı.

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com, dünya çapında 21 bin 500 kişi ile gerçekleştirdiği anket yöntemiyle oluşturduğu listenin birincisi Tayland olurken, Endonezya ikinci, Meksika üçüncü, Tayvan ve Hindistan ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti.

Anket katılımcılarından, kendi ülkelerinde gösterdikleri misafirperverliği, yurtdışında seyahat ederken edindikleri deneyim ile karşılaştırmaları istendi.

TAYLAND (YÜZDE 85)

En çok Taylandlıların, diğer ülkelere göre daha misafirperver olduklarını düşündükleri ortaya çıkan araştırmada, harika tropikal plajları ve Budist tapınakları ile meşhur olan güneydoğu Asya ülkesi Tayland birinci oldu.

ENDONEZYA (YÜZDE 83)

Poral, volkanik adaları ve Komodo ejderi ile bilinen Endonezya’da turistler arasında çok popüler olan Bali adasının yanı sıra doğal plajları ve tertemiz deniz suyu ile büyüleyen Nusa Penida adasına, ayrıca geleneksel Bali kayığı ile Sumatra adasının en büyük kenti olan Medan’a ziyaret öneriyor.

 

Ankete katılan Endonezyalıların yüzde 83’ü, diğer ülkelere göre turistlere daha misafirperver davranışlarda bulunduklarını savunuyor.

MEKSİKA (YÜZDE 77)

Vatandaşları kendilerini diğer ülkelere göre daha misafirperver kabul eden ülkeler listesinde 3. olan Meksika’nın başkenti Meksiko’da seçkin gezginlerin isteyebileceği her şey mevcut. Bu ülke, modaya uygun ürünlerin bulunabileceği mağazalar, sıra dışı yemekler sunan restoranlar ve müthiş müzelerle birlikte harika kumsalları, heybetli dağ tepeleri, tropikal ormanları ve kurak çölleri ile öne çıkıyor.

TAYVAN (YÜZDE 77)

Bu küçük ada ülkesinin seyyahları çektiği önemli unsurlardan biri, aktif gece hayatı. Bunun yanı sıra 2007’ye kadar dünyanın en yüksek binası olarak kabul edilen Taipei 101 gökdeleni, İmparator Sarayı Müzesi ve Shilin Gece Pazarı da turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kent yaşamından usananlarsa hilal şekilli Qixingtan plajını, Liyu Gölü’nü ziyaret etmek isteyebilir ve Taroko Ulusal Parkı’nın güzelliklerine tanık olabilir.

HİNDİSTAN (YÜZDE 75)

Sıralamanın beşinci ülkesi Hindistan’da tamamı beyaz mermerden yapılan ünlü anıt mezar Tac Mahal, bakır renkteki Amber Kalesi ve kırmızıyla pembe kumtaşından inşa edilen Hawa Mahal sarayı gibi görülmeye değer birçok yapıt bulunuyor.

Bu güzelliklerin tüm dünyadan turistleri bu ülkeye çekmesi hiç te şaşırtıcı değil, zaten ankete katılan Hindistan halkının yüzde 75’i, ülkelerini diğer ülkelere göre daha misafirperver olarak tanımlıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus askerler Lada Vesta ile ters drift yaparken takla attı (Video)18 Haziran 2019 Salı 15:35
  • 2050’de dünya nüfusu 9,7 milyar olacak18 Haziran 2019 Salı 15:32
  • Aldatma neden olur konuya pozitif yaklaşıyorsanız dikkat!18 Haziran 2019 Salı 15:17
  • Bella Hadid, Instagram paylaşımı nedeniyle özür diledi18 Haziran 2019 Salı 13:22
  • Bilim Köşesi: Şempanze ile İnsan Testisleri Arasındaki Boyut Farkının Evrimsel Analizi15 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
  • Yarın babalar günü15 Haziran 2019 Cumartesi 14:09
  • Balıklar da aşk acısı çekiyormuş!12 Haziran 2019 Çarşamba 21:32
  • Rusya'da Bir Instagram Fenomeni, Elektrik Akımına Kapılarak Feci Şekilde Can Verdi11 Haziran 2019 Salı 21:00
  • Seks Adası tatilinin programı açıklandı11 Haziran 2019 Salı 15:08
  • Ne Jon Snow, Ne de Daenerys: İşte ABD’li Profesöre Göre Game of Thrones’un En İyi Lideri10 Haziran 2019 Pazartesi 23:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti