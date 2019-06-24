Dünyanın en misafirperver 5 ülkesi seçildi

Online otel rezervasyon portalı Booking.com, dünya çapında gerçekleştirdiği anketin sonucunda ‘en misafirperver’ ülkelerin sıralamasını yaptı. Listenin başında Tayland, Endonezya, Meksika, Tayvan ve Hindistan yer aldı.

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com, dünya çapında 21 bin 500 kişi ile gerçekleştirdiği anket yöntemiyle oluşturduğu listenin birincisi Tayland olurken, Endonezya ikinci, Meksika üçüncü, Tayvan ve Hindistan ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti.

Anket katılımcılarından, kendi ülkelerinde gösterdikleri misafirperverliği, yurtdışında seyahat ederken edindikleri deneyim ile karşılaştırmaları istendi.

TAYLAND (YÜZDE 85)

En çok Taylandlıların, diğer ülkelere göre daha misafirperver olduklarını düşündükleri ortaya çıkan araştırmada, harika tropikal plajları ve Budist tapınakları ile meşhur olan güneydoğu Asya ülkesi Tayland birinci oldu.

ENDONEZYA (YÜZDE 83)

Poral, volkanik adaları ve Komodo ejderi ile bilinen Endonezya’da turistler arasında çok popüler olan Bali adasının yanı sıra doğal plajları ve tertemiz deniz suyu ile büyüleyen Nusa Penida adasına, ayrıca geleneksel Bali kayığı ile Sumatra adasının en büyük kenti olan Medan’a ziyaret öneriyor.

Ankete katılan Endonezyalıların yüzde 83’ü, diğer ülkelere göre turistlere daha misafirperver davranışlarda bulunduklarını savunuyor.

MEKSİKA (YÜZDE 77)

Vatandaşları kendilerini diğer ülkelere göre daha misafirperver kabul eden ülkeler listesinde 3. olan Meksika’nın başkenti Meksiko’da seçkin gezginlerin isteyebileceği her şey mevcut. Bu ülke, modaya uygun ürünlerin bulunabileceği mağazalar, sıra dışı yemekler sunan restoranlar ve müthiş müzelerle birlikte harika kumsalları, heybetli dağ tepeleri, tropikal ormanları ve kurak çölleri ile öne çıkıyor.

TAYVAN (YÜZDE 77)

Bu küçük ada ülkesinin seyyahları çektiği önemli unsurlardan biri, aktif gece hayatı. Bunun yanı sıra 2007’ye kadar dünyanın en yüksek binası olarak kabul edilen Taipei 101 gökdeleni, İmparator Sarayı Müzesi ve Shilin Gece Pazarı da turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kent yaşamından usananlarsa hilal şekilli Qixingtan plajını, Liyu Gölü’nü ziyaret etmek isteyebilir ve Taroko Ulusal Parkı’nın güzelliklerine tanık olabilir.

HİNDİSTAN (YÜZDE 75)

Sıralamanın beşinci ülkesi Hindistan’da tamamı beyaz mermerden yapılan ünlü anıt mezar Tac Mahal, bakır renkteki Amber Kalesi ve kırmızıyla pembe kumtaşından inşa edilen Hawa Mahal sarayı gibi görülmeye değer birçok yapıt bulunuyor.

Bu güzelliklerin tüm dünyadan turistleri bu ülkeye çekmesi hiç te şaşırtıcı değil, zaten ankete katılan Hindistan halkının yüzde 75’i, ülkelerini diğer ülkelere göre daha misafirperver olarak tanımlıyor.