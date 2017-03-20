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Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında Kıbrıslı Türkler de var

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Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında Kıbrıslı Türkler de var
Tabloların en üstünde dünyanın en mutlu ülkesi Norveç ve İskandinav komşusu Danimarka yer alıyor...

Detay Kıbrıs

Reuters’in haberine göre Pazartesi yayınlanan vatandaşlarının refahını iyileştirmek için toplumsal güven ve eşitlik raporuna göre Kıbrıs 65. Sırada yer alıyor.

Tabloların en üstünde dünyanın en mutlu ülkesi Norveç ve İskandinav komşusu Danimarka yer alıyor.

2012'de Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan küresel bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından üretilen 2017 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Kuzey ülkeleri en fazla içeriğe sahipler.

Sahra altı Afrika'daki ülkeler, Suriye ve Yemen  Birleşmiş Milletler’in raporuna göre  155 ülkenin en az mutlu olanı.

Kıbrıs’lı Türkler ise bu raporda 61. Sırada yer alıyor ve 2016 raporuna göre de mutluluk seviyesinde bir artış görünüyor.

SDSN direktörü Jeffrey Sachs,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne özel danışmanlık yaptığı röportajda "Mutlu ülkeler, geleneksel ölçüyle olduğu gibi sağlıklı bir refah dengesi ve sosyal sermaye, yani bir toplumda yüksek bir güven derecesi, düşük eşitsizlik ve hükümete olan güvene sahip olanlar" diye belirtti.

Raporda, hükümetin, iş dünyasının ve sivil toplumun ülkelerine daha iyi bir refah yolu bulmalarına yardımcı olacak başka bir araç sunmak olduğunu da ekledi.

  İlk 10 ülke ise böyle sıralandı;

Danimarka, İzlanda, İsviçre, Finlandiya, Hollanda, Kanada,

Yeni Zelanda, Avustralya ve İsveç

Tabloların en altındaki ülkeler ise; Güney Sudan, Liberya,

Gine, Togo, Ruanda, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti

Almanya 16. Sıradayken Birleşik krallık 19 sırada Almanya’yı takip etti. Fransa ile 31. Sırada yer aldı. Birleşik Krallık 2016 raporuna göre 14. Sıradaydı.

Sachs, ABD'nin eşitsizlik, güvensizlik ve yolsuzluk nedeniyle sıralamada düştüğünü söyledi. Lider, Başkan Donald Trump yönetiminin takip etmeye çalıştığı ekonomik önlemleri kötüleştireceğini söyledi.

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