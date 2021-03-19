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Dünyanın en mutlu ülkeleri:Türkiye 11 sıra geriledi

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Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Finlandiya son 3 yılda olduğu gibi 2021'de de zirvede yer alırken, listenin ilk 8'ini Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri oluşturdu.
Dünyanın en mutlu ülkeleri:Türkiye 11 sıra geriledi

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Finlandiya son 3 yılda olduğu gibi 2021'de de zirvede yer alırken, listenin ilk 8'ini Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri oluşturdu.

Toplamda 150 ülkenin olduğu listede Afganistan son sırada yer alırken, geçen seneye oranla 11 basamak gerileyen Türkiye 104. oldu. Türkiye bu bağlamda Bangladeş, Türkmenistan ve Libya gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

World Happiness Report adlı internet sitesi 2021'de dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasını açıkladı. Liste değerlendirilirken ülkelerin kişi başına düşen gelir, özgürlük, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterleri baz alındı.

Listede Finlandiya 10 üzerinden 7.8 puan alarak zirvede yer alırken, Danimarka 2'inci (7.6), İsviçre 3'üncü (7.57), İzlanda 4'üncü (7.55) ve Hollanda 5'inci (7.46) sırada yer aldı.

Aynı kurumun son 5 senede yaptığı listelere bakıldığında sıralamada farklılıklar görülse de ilk 5 ülkenin değişmediği ayrıntısı göze çarpıyor.

Sıralamada ilk 10'a giren diğer ülkeler sırasıyla Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya ve Avustralya oldu.resim_2021-03-19_183756.png

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