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Dünyanın en nadir pembe elmaslarından biri satılıyor

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11.5 karatlık Williamson Pembe Yıldızı adlı elmas bugün Hong Kong'da satışa çıkacak. Yetkililer 20 milyon poundluk teklif bekliyor.
Dünyanın en nadir pembe elmaslarından biri satılıyor

Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olan ‘Williamson Pembe Yıldızı’nın, bugün açık arttırmayla satışa çıkacağını duyurdu. Hong Kong’daki müzayedede 11.5 karatlık elmasın 20 milyon pounda satılması bekleniyor.

Küçük elmaslarla donatılmış pembe elmasın yüzük şeklinde olduğu ve son derece nadir bulunduğu vurgulandı.

Müzayede evi, elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti. Açıklamada “Williamson Pembe Yıldız elması, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir… Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir” denildi.

DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLAR

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı. Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017’de açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı. 23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947’de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth’e düğün hediyesi olarak verildi.

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