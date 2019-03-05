Dünyanın En Olağanüstü Şifresi: ji32k7au4a83

Rastgele karakterlerden oluşan bir şifrenin çok daha güvenli olacağını düşünüyorsanız hayal kırıklığı yaşamaya hazır olun.

Çoğu kişi rastgele harflerden oluşan şifrelerin çok daha güvenli olduğunu düşünür. Rastgele şifre olarak ‘ji32k7au4a83’ örnek verebiliriz mesela. Peki bu okumaya bile üşendiğiniz şifrenin, en çok tercih edilen ve dolayısı ile en çok ‘hacklenen’ şifrelerden biri olduğunu söylesek ne düşünürsünüz? Böylesine karışık bir şifreyi çok fazla kişi kullanamaz, mutlaka birkaç karakter farklıdır diye düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil.

Rastgele bir şifre gibi görünen ji32k7au4a83, Çincenin en fazla konuşulan lehçesi olan Mandarinin, Zhuyin Fuhao sistemi kullanılarak latin alfabesine çevrilmesiyle oluşuyor. Peki o halde ji32k7au4a83’ün anlamı nedir. Tamamı küçük harflerle yazılmış my password yani şifrem. Şaka gibi gelebilir ancak bu uzun ve karışık gibi görünen şifre aslında şifrem kelimesinden başka bir şey değil. Dolayısı ile pek çok kişi tarafından kullanılıyor.

Bu örnekten de anlayabileceğimiz gibi ilk bakışta rastgele karakterlerden oluşuyormuş gibi görünen bir şifre, aslında başka bir dil ya da sistemdeki en basit şifrelerden oluşabilir. Zhuyin Fuhao sisteminde my password gibi basit bir şifrenin nasıl böylesine karışık karakterlerden oluştuğunu şu şekilde açıklayalım;

ji3 -> 我 -> M

2K7 -> 的 -> Y

au4 -> 密 -> PASS

a83 -> 碼 -> WORD

Biraz karışık gelmiş olabilir. Bu yüzden sistemi daha detaylı bir şekilde açıklamalıyız. Zhuyin Fuhao sisteminde dört farklı vurgu için dört farklı karakter bulunur.

1.vurgu > boşluk tuşu

2.vurgu > 6

3.vurgu > 3

4. vurgu > 4

vurgusuz > 7

Her hece başlangıcına göre sessiz harfler şu şekilde kodlanır;

b (1) p (q) m (a) f (z); d (2) t (w) n (s) l (x); g (e) k (d) h (c); j (r) q (f) x (v); zh (5) ch (t) sh (g) r (b); z (y ) c (h)

Ünlü harfler ya da yarı ünlüler söyle kodlanır;

i/yi/y (u) u/wu/w (j) ü/yo (m); a (8) o (i) e (‘uh’ sesi k) e (‘eh’ sesi _)

Bazı sık kullanılan ünlü-ünsüz, ünlü-ünlü ve ünsüz-ünlü birleşimleri şu şekilde kodlanır;

ai (9) ei (o) ao (l) ou (!); an (0) en/-n (p) ang (;) eng/-ng (?)

Tayvanlılar olmak üzere birileri, böyle bir çeviri sistemi ile bir kod oluşturmanın mantıklı ve zor bir şifre oluşturabileceğini düşünmüş. Ancak karakterlerin fazla olması ya da görece karışık olması, şifrenin de zor olduğu anlamına gelmiyor.