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Dünyanın en önemli koleksiyonu yok pahasına satıldı

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Dünyanın en önemli koleksiyonu yok pahasına satıldı
Polonya devleti, bünyesinde Leonardo da Vinci tablolarını da barındıran dünyanın en önemli sanat koleksiyonlarından birini 100 milyon euro (yaklaşık 371 milyon lira) gibi değerinin çok altında bir rakama satın aldı.

Yaklaşık 86 bin parçadan oluşan ve Polonya’nın Krakow şehrinde tutulan Czartoryski Koleksiyonu’nda, da Vinci’nin “Lady with an Ermine” tablosu ve Rembrandt’ın eserleri de bulunuyor. BBC’nin haberine göre; Czartoryski Vakfı’na ait koleksiyonun tahmini değeri yaklaşık 2 milyar euro (yaklaşık 7 milyar 430 milyon lira) …

Vakıf Başkanı Prens Karol Czartoryski ile satın alma anlaşmasına imza atan Polonya Kültür Bakanı Piotr Glinski, “niyetlerinin sanat eserlerinin bakımlarının düzgün bir şekilde yapılmasını ve Polonya dışına çıkarılmamasını sağlamak olduğunu” söyledi.

SATIŞTAN ÇOK BAĞIŞ!

Polonya’nın en köklü ailelerinden birine mensup olan Prens Karol Czartoryski (76), “Temel olarak her zaman Polonya halkına hizmet etmek isteyen atalarımın izinden gidiyorum” dedi. Czartoryski, işlemin “satıştan ziyade bir bağış gibi görülmesi gerektiğini” söyledi.

Polonya devleti ile Czartoryski Vakfı arasında yürütülen görüşmeler ciddi problemlere de sahne oldu. Bu ay başında görüşmelere başlandığı açıklandığında, vakfın yönetim kurulu, yönetmeliğe göre bu hamlenin yasa dışı olduğunu savundu ve geçen hafta da görevlerinden istifa etti

 

Polonya devletine geçen koleksiyon, yaklaşık 200 yılı aşkın bir süre önce Prenses Izabela Czartoryska tarafından kuruldu.

Bazıları Polonya krallarına ait 250 bini aşkın tarihi el yazması ve belgeyi bünyesinde barındıran koleksiyonda, Rembrandt, Renoir, Dürer ve da Vinci gibi ressamların çok değerli eserleri de bulunuyor.

PRENS CZARTORYSKİ’NİN TÜRKİYE İLE DE BAĞLANTISI VAR

Prens Karol Czartoryski’nin Türkiye ile de yakın bağları bulunuyor. İstanbul’daki Polonezköy, Czartoryski’nin büyük babası Adam tarafından 1842 yılında kuruldu.

Aile, evlilikler yoluyla Fransa, Avusturya ve İspanya’ya da yayılmış. Annesi İspanya Kralı’nın oğlu ile evlendiği için Karol Czartoryski, İspanya Kraliyet Ailesi’ne mensup; İspanya Kralı Juan Carlos’un birinci derece kuzeni.

Geçen yıl Türkiye’ye de gelen Prens Adam Karol Czartoryski, ailesinin tarihini Türk medyasına anlatmıştı.

 

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