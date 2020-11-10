  • BIST 1.243
  • Altın 492,242
  • Dolar 8,1340
  • Euro 9,6062
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Dünyanın en pahalı atı Galileo; sadece yakından görmek bile 650 euro!

» »
Dünyanın en pahalı atı Galileo; sadece yakından görmek bile 650 euro!
Dünyanın en pahalı atı Galileo; sadece yakından görmek bile 650 euro!

İngiliz yarış atı Galileo;  190 milyon euroluk fiyatıyla, dünyanın en pahalı yarış atı olma özelliğini taşıyor.

İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan Galileo, dünyanın en pahalı atı olarak değerlendiriliyor.

İngiliz The Sun'ın haberine göre Galileo'nun değeri 190 milyon euro. Yani şu an dünyanın en pahalı futbolcularından olan Cristiano RonaldoLionel Messi ve Neymar'dan daha pahalı.

2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, hâlâ bu unvanı elinde bulunduruyor. Galileo'yu ziyaret etmek bile ateş pahası! Sun'a göre efsane yarış atını yakından görebilmek için 650 euro ödemek gerekiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batan tekneden kurtulan balıkçı: Dört saat yüzdüm09 Kasım 2020 Pazartesi 21:01
  • Saatte 1000 km hızla yolcu taşıyabilen Hyperloop kapsülü test sürüşü yaptı09 Kasım 2020 Pazartesi 20:45
  • Oyuncu Sermiyan Midyat'a 8 yıla kadar hapis istemi09 Kasım 2020 Pazartesi 19:35
  • Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı08 Kasım 2020 Pazar 21:01
  • Oyuncu Ezgi Mola: Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum, çok üzülüyorum08 Kasım 2020 Pazar 20:19
  • Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti!08 Kasım 2020 Pazar 17:12
  • Amatör Koşucular Dikkat!07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45
  • Tesla tekila çıkardı: 250 dolarlık şişe bir günde tükendi06 Kasım 2020 Cuma 21:51
  • Tayvan'da: Evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısını geçmiş olabilir06 Kasım 2020 Cuma 21:15
  • Dünyanın ilk ‘yuvarlanabilir’ akıllı telefonu: ‘Project B’05 Kasım 2020 Perşembe 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti