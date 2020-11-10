Dünyanın en pahalı atı Galileo; sadece yakından görmek bile 650 euro!

İngiliz yarış atı Galileo; 190 milyon euroluk fiyatıyla, dünyanın en pahalı yarış atı olma özelliğini taşıyor.

İngiltere'de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan Galileo, dünyanın en pahalı atı olarak değerlendiriliyor.

İngiliz The Sun'ın haberine göre Galileo'nun değeri 190 milyon euro. Yani şu an dünyanın en pahalı futbolcularından olan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar'dan daha pahalı.

2008'de dünyanın 1 numarası olan Galileo, hâlâ bu unvanı elinde bulunduruyor. Galileo'yu ziyaret etmek bile ateş pahası! Sun'a göre efsane yarış atını yakından görebilmek için 650 euro ödemek gerekiyor.