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Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin dışkısından

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Bali'de, misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan çekirdeklerden üretilen "Kopi Luwak" isimli kahvenin kilosu bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin dışkısından

Endonezya’nın ünlü Bali adası, ziyaretçilerine, “Kopi Luwak” veya “Luwak kahvesi” olarak bilinen ve Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinden elde edilen, dünyanın en pahalı kahvesini deneyimleme imkanı sunuyor.

Endonezya’da, Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak da adlandırılan Misk kedisinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan çekirdekten elde edilen kahve, geleneksel kahve çeşitlerine göre daha az kafein içeriyor.

Luwak kahvesinin üretimi için Misk kedilerine genellikle arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor.

Kedinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdekleri dışkılama yoluyla çıktıktan sonra temizleniyor, yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.

Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor.

LEZZETİ YAĞIŞLA BAĞLANTILI 

Bali’nin Ubud bölgesindeki yerel bir kahve çiftliğinde görevli Ni Ketut Budiani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sıra dışı kahvenin uzun bir süreçten geçerek hazırlandığını belirtti.

Kahve işleme sürecinin genellikle bir hafta sürdüğünü aktaran Budiani, güzel bir kahve elde edebilmenin sırrının havanın yağışlı olup olmamasına bağlı olduğunu anlattı.

Açık gökyüzünde kahvenin aromasının daha güzel olacağını belirten Budiani, “Hava izin vermezse ve sonra içeride kurutursak, o zaman kahvenin tadı farklı olur.” dedi.

SABAHA KADAR KEDİNİN MİDESİNDE

Luwak’ın “özel bir kahve” olduğuna dikkati çeken Budiani, bu sıra dışı hayvanın, ağaçlardan toplanan kahve meyvesini gece yediğini ve sabaha kadar midesinde beklediğini söyledi.

Budiani, kahve çekirdeğinin Misk kedisinin dışkısından ayrıştırıldığı süreci de anlattı.

Kahve çekirdeklerinin hayvanın midesinden çıktıktan sonra sıcak su ile yıkandığını, daha sonra bir süre kaynatıldığını aktaran Budiani, haşlanan kahve çekirdeklerinin de tercihen güneşte kurumaya bırakıldığını ve daha sonra kabuğunun soyulduğunu söyledi.

Budiani, tekrar sıcak suyla temizlenen çekirdeğin, kavrulup havanda dövülerek paketlendiğini belirtti. Luwak kahvesinin kavrulma şeklinin de müşterilerin isteğine göre değiştiğini anlatan Budiani, en az 2 kilogram kahve çekirdeği için öğütme işleminin yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünü anlattı.

Budiani, birçok yabancı ziyaretçinin fincan başına yaklaşık 3,5 dolara mal olan kahveyi tatmaya büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Öğütülmüş kahvenin, elendikten sonra paketlendiğini belirten Budiani, “Birçok yabancı ziyaretçi kahveye büyük ilgi gösteriyor. Kahveyi ilk kez deneyenler gerçekten çok beğeniyor.” diye konuştu

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