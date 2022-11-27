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Dünyanın en sağlıklı beslenme düzenine sahip ülkesi belli oldu

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Yapılan bir araştırmaya göre, İspanya, dünyanın en sağlıklı diyetine sahip ülkesi seçildi.
Dünyanın en sağlıklı beslenme düzenine sahip ülkesi belli oldu

World Population Review tarafından yapılan araştırmada, sağlıklı beslenmenin yaşam beklentisi üzerinde büyük etkisi vurgulanırken dünyanın en sağlıklı diyetine sahip İspanya’nın popüler bir göçmen destinasyonu olduğu açıklandı.

Akdeniz diyetinin hakim olduğu İspanya’da insanlar genellikle Omega 3, protein ve sağlıklı yağlar tüketirken bu diyette zeytinyağı, balık, fındık, fasulye ve tahıllar da sıkça tercih ediliyor.

İspanyollar, genellikle öğle yemeğini kuvvetli tüketip akşam yemeğini daha küçük porsiyonlarda yiyor. Ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde, günün sıcağına maruz kalmamak için öğleden sonraları siesta yapmak hâlâ popüler.

Express’in haberine göre, birçok İngiliz göçmen, taze balık ve deniz ürünlerine kolay erişim sağlayan İspanya’nın kıyı bölgelerinde yaşamayı tercih ediyor.

İKİNCİ SIRADA İTALYA VAR

Listede, halkının sağlıklı Akdeniz diyetini tercih ettiği İtalya ikinci sırayı aldı. Sağlıksız bir seçim gibi görünen pizzaya rağmen, İtalya’daki yiyeceklerin çoğu taze malzemelerle yapılıyor.

İtalyanlar ayrıca yağsız et, sebze ve taze balıktan oluşan beslenmeleriyle daha düşük kan basıncına ve kolesterole sahip.

Listede üçüncü sırada İzlanda yer alırken İzlanda’daki insanlar, güne başlamanın sağlıklı bir yolu olan ve daha uzun süre tok kalmalarını sağlayan büyük bir kahvaltı yapma eğilimindedir.

Ülkedeki beslenme düzeni ayrıca çok sayıda taze deniz ve süt ürünü içerir ve katkı maddeleri veya koruyucu maddeler açısından çok düşüktür.

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