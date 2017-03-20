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Dünyanın en sağlıklı kalbine sahip olan insanların sırrı

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Dünyanın en sağlıklı kalbine sahip olan insanların sırrı
ABD'de California Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı kapsamlı bir araştırma, Amozon ormanlarında avcılık ve tarım yaparak geçinen Çimanelerin dünyanın en sağlıklı kalplerine sahip insanlar olduğuna işaret ediyor.

Sonuçları tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre, ileri yaşlarda bile Çimanelerin kalp damarları tıkanmıyor.

Uzmanlar, bir avcı-toplayıcı toplum olan Çimanelerin beslenme tarzlarından dersler alınabileceğini söylüyor.

Sayıları 16 bin civarında olan Çimaneler, Amazon yağmur ormanlarında, Maniqui nehrinin kıyılarında avcılık, balıkçılık ve tarım yapıyor, binlerce yıl önceki insanlar gibi yaşıyor.

Araştırmayı yapan bilim iinsanları, Çimanelere, kanolarla ulaştı.

  • Çimanelerin beslenme düzeninde, yaban domuzu, tapir ve kapibara (dünyanın en büyük kemirgeni) dahil olmak üzere av eti yüzde 17'lik bir orana sahip.
  • Pirana ve yayınbalığı dahil tatlı su balıklarının oranı yüzde 7.
  • Çimaneler, aile çiftliklerinde pirinç, mısır, manyok kökü (tatlı patates) ve muz yetiştiriyor.
  • Kalorilerinin yüzde 72'sini karbonhidratlardan alıyorlar. Bu oran ABD'de yüzde 52.

Günde 17 bin adım yürüyorlar

  • Çok az oranda doymuş yağ tüketen Çimaneler, kalorilerinin yüzde 14'ünü yağlardan alıyor. Bu oran ABD'de yüzde 34.
  • Proteinden elde edilen kalori oranı da yüzde 14. Çimaneler, daha çok yağsız et yiyorlar.
  • 60 yaşın üstündekiler dahil, ortalama bir Çimane erkeği 17 bin, Çimane kadını da 16 bin adım yürüyor. Modern toplumlarda, günde 10 bin adım birçoklarınca zorlu bir hedef olarak kabul ediliyor.

Araştırma kapsamında 705 kişinin tomogrofisi çekildi, damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinin işareti olarak görülen koroner arter kalsiyumu (kalp kalsiyumu- CAC) değerleri ölçüldü.Neredeyse 45 yaşın altındaki hiçbir Çimane'de damar tıkanıklığı (CAC) görülmedi. (ABD'de bu yaş grubundakilerin yüzde 80'inde damar tıkanıklığı belirtilerine rastlanıyor.)Araştırmada, 75 yaşındakilerin de üçte ikisinde kalp kalsiyumuna rastlanmadı.

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