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‘Dünyanın en şanssız hırsızları'

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Britanya’da ‘dünyanın en şanssız hırsızları‘ soygun sırasında birinin telefonunun üzerine oturarak yanlışlıkla polisi araması sonucu yakalandı.
‘Dünyanın en şanssız hırsızları'

Britanya’da ‘dünyanın en şanssız hırsızları‘ soygun sırasında birinin telefonunun üzerine oturarak yanlışlıkla polisi araması sonucu yakalandı.

Staffordshire bölgesinde yaşanan olayda polis, hırsızlardan birinin ‘popo araması’ adı verilen durum sonucu farkında olmadan 999’u (Birleşik Krallık’ta acil durum hattı) araması sonucu yaşananları dinleyip olayın bir soygun olduğunu anladı.

Başkomiser John Owen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘dünyanın en şanssız hırsızları‘nı yakaladıklarını belirterek aramanın olay yerine giden polislerin sesleri duyulana kadar sürdüğünü anlattı.

Owen paylaşımına ‘Evde Tek Başına‘ filminin beceriksiz hırsızlarının görselini eklemeyi de ihmal etmedi.

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