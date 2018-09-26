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'Dünyanın en sevimli iyiliği'

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Park yasağı genelde sürücülerin ve bisiklet kullanıcılarının canını sıkan bir durumdur. Ancak Almanya'nın Wiesbaden kentinde getirilen bir 'park yasağı' sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve 'Dünyanın en sevimli iyiliği' olarak nitelendi.
'Dünyanın en sevimli iyiliği'

Gezi yazıları yazan Christie Dietz, dört yaşındaki oğlunun son bir yıldır küçük bisikletini neredeyse her gün aynı direğe bağladığını yazdı.

Yine bir gün oğlunun bisikletini direğe bağlamaya geldiklerindeyse kendilerini çok mutlu eden bir sürprizle karşılaştıklarını anlattı: O direğe artık sadece oğlunun bisikletini park etmesine izin vardı.

Direğe yapıştırılan çıkartmada oğlunun yeşil ve mavi renklerdeki bisikletinin fotoğrafı bulunuyordu.

Christie Dietz direğin fotoğrafını Pazartesi günü Twitter'da paylaştı ve paylaşımı 70 bini aşkın kişi tarafından beğenilip retweetlendi.

Dietz'in oğlunun bisikleti

BBC'ye konuşan Dietz, "Hiç tanımadığımız birisinin bu kadar güzel ve düşünceli bir davranışta bulunması bizi çok etkiledi. Oğlum da çok mutlu oldu" dedi.

Dietz, sosyal medya paylaşımının insanları mutlu edip gülümsetmesinin de ayrıca sevinç kaynağı olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı "Çok kıymetli bir şey. Ağlamak istiyorum" dedi.

@toridykes tarafından yapılan Twitter paylaşımı: This is so precious I want to cry

Bir diğer kullanıcı ise "Gözümde ufak bir damla yaş belirdi. İnsanı en çok böyle küçük detaylar etkiliyor. Muhteşem bir jest" yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise "Sanırım bu dünyanın en sevimli iyiliği" dedi.

@grrrrlygrrrl tarafından yapılan Twitter paylaşımı: ok, that's the most adorable random act of kindness ever </div><div class=
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