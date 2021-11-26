Dünyanın en tehlikeli kuşu! Pençeleri ölümcül bir silah bir darbesiyle iç organlarınızı parçalayabilir

Yeni Gine'de yapılan yeni bir araştırma, 18 bin yıl önce yaşayan ilk insanların, dünyanın en tehlikeli kuşunun yumurtalarını toplayıp yetiştirdiğini ortaya çıkardı.

18 bin yıl kadar önce Yeni Gine'nin yağmur ormanlarındaki ilk toplayıcılar, dünyanın en tehlikeli kuşunu yetiştirdi. Kaya sığınaklarında bulunan yumurta kabukları analizine göre bu kuşlar insanlığın ilk 'tavukları' olmuş olabilir.

Ankca antropolog Kristina Douglass bu kuşların sıradan bir tavukla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Öyle ki, tek bir darbesi bir insanın iç organlarını parçalayabilir.

Douglass, "Gördüğümüz bu davranış, tavuğun evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine denk geliyor ve bu küçük bir kümes hayvanı değil, tek bir darbeyle iç organlarınızı boşaltabilecek devasa uçamayan uçamayan bir kuş" dedi.

Günümüzde tepeli deve kuşları, Yeni Gine'nin en büyük omurgalı hayvanı olarak kabul ediliyor. Tüyleri ve kemikleri, bedensel süslemeler ve tören kıyafetleri yapmak için kullanılan kuşun eti aynı zamanda yeniliyor. Kuşlar ayrıca Avustralya'da yetiştiriliyor. Birçok bitki tohumlarının çimlenmesi, yayılması ve döllenmesi bu hayvanlar sayesinde oluyor. Hatta bahçecilikteki rolleri o kadar kritik ki, tepeli deve kuşlarının azalması Avustralya yağmur ormanlarının küçülmesine neden olabilir.

PENÇELERİ ÖLÜMCÜL BİR SİLAH

Genellikle ormanlarda izole olarak yaşayan bu kuşların insanlara karşı şüpheli bir tavırları vardır, genellikle birinin yaklaştığını duyar duymaz kaçarlar, ancak doğal yaşam alanlarının dışında gerçekten tehlikeli olabilirler ve kışkırtılırlarsa saldırabilirler. On santimetreden uzun pençeleri ölümcül bir silahtır ve tehlike anında kuşun gövdesinin uzunluğu korkutucu boyutlara ulaşabilir.

Araştırmacıların bildirdiğine göre şu anda dünyada üç tür tepeli deve kuşu türü bulunuyor. Bu türler Avustralya ve Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde yaşıyor. Douglass, ilk insanların büyük olasılıkla yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki en küçük tür olan tepeli deve kuşlarını yetiştirdiğini düşünüyor.

TAVUKLARDAN BİNLERCE YIL ÖNCE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Diğer taraftan, fosilleşmiş yumurta kabuklarının yaşlarının 18 bin ile 6 bin yıl arasında değiştiği belirtildi. İnsanların tavukları ise 9 bin 500 yıl önce yetiştirdiği düşünülüyor.

Uzmanlar, sonuçları hakemli bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan çalışma kapsamında; emus ve deve kuşları da dahil olmak üzere canlı kuşların yumurta kabuklarını inceledi.

YENİ BİR MODEL GELİŞTİRİLDİ

Gelişmekte olan civcivler yumurta kabuğundan kalsiyum aldıkça yumurta kabuklarının içeriği değişiyor. Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleri kullanarak ve yumurtaların içini inceleyerek, kuluçkanın farklı aşamalarında yumurtaların nasıl göründüğüne dair bir model oluşturdu.

Ardından oluşturan bu model, Yeni Gine'de bulunan fosilleşmiş yumurta kabuğu parçalarına uygulandı. Ekip, antik sit alanlarda bulunan yumurta kabuklarının çoğunun olgunlaşmaya yakın olduğunu ortaya çıkardı. Douglass, "Bulduğumuz şey, yumurta kabuklarının büyük bir çoğunluğunun geç aşamalarda hasat edildiğiydi. Bu geç evre yumurta kabukları, iki kaya sığınağında yaşayan insanların, tepeli deve kuşu embriyolarının uzuvları, gagaları, pençeleri ve tüyleri tamamen oluştuğunda yumurtayı hasat ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Ancak, insanların bu yumurtaları yetiştirmek için mi yoksa yemek için topladığı henüz belli değil. Douglass, her ikisini de yapmalarının mümkün olabileceğini söylüyor.