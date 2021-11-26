  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.3704
  • Euro 14.0044
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Dünyanın en tehlikeli kuşu! Pençeleri ölümcül bir silah bir darbesiyle iç organlarınızı parçalayabilir

» »
Yeni Gine'de yapılan yeni bir araştırma, 18 bin yıl önce yaşayan ilk insanların, dünyanın en tehlikeli kuşunun yumurtalarını toplayıp yetiştirdiğini ortaya çıkardı.
Dünyanın en tehlikeli kuşu! Pençeleri ölümcül bir silah bir darbesiyle iç organlarınızı parçalayabilir

18 bin yıl kadar önce Yeni Gine'nin yağmur ormanlarındaki ilk toplayıcılar, dünyanın en tehlikeli kuşunu yetiştirdi. Kaya sığınaklarında bulunan yumurta kabukları analizine göre bu kuşlar insanlığın ilk 'tavukları' olmuş olabilir.

Ankca antropolog Kristina Douglass bu kuşların sıradan bir tavukla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Öyle ki, tek bir darbesi bir insanın iç organlarını parçalayabilir.

Douglass, "Gördüğümüz bu davranış, tavuğun evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine denk geliyor ve bu küçük bir kümes hayvanı değil, tek bir darbeyle iç organlarınızı boşaltabilecek devasa uçamayan uçamayan bir kuş" dedi.

640xauto-041.jpg

Günümüzde tepeli deve kuşları, Yeni Gine'nin en büyük omurgalı hayvanı olarak kabul ediliyor. Tüyleri ve kemikleri, bedensel süslemeler ve tören kıyafetleri yapmak için kullanılan kuşun eti aynı zamanda yeniliyor. Kuşlar ayrıca Avustralya'da yetiştiriliyor. Birçok bitki tohumlarının çimlenmesi, yayılması ve döllenmesi bu hayvanlar sayesinde oluyor. Hatta bahçecilikteki rolleri o kadar kritik ki, tepeli deve kuşlarının azalması Avustralya yağmur ormanlarının küçülmesine neden olabilir.

PENÇELERİ ÖLÜMCÜL BİR SİLAH

Genellikle ormanlarda izole olarak yaşayan bu kuşların insanlara karşı şüpheli bir tavırları vardır, genellikle birinin yaklaştığını duyar duymaz kaçarlar, ancak doğal yaşam alanlarının dışında gerçekten tehlikeli olabilirler ve kışkırtılırlarsa saldırabilirler. On santimetreden uzun pençeleri ölümcül bir silahtır ve tehlike anında kuşun gövdesinin uzunluğu korkutucu boyutlara ulaşabilir.

Araştırmacıların bildirdiğine göre şu anda dünyada üç tür tepeli deve kuşu türü bulunuyor. Bu türler Avustralya ve Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde yaşıyor. Douglass, ilk insanların büyük olasılıkla yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki en küçük tür olan tepeli deve kuşlarını yetiştirdiğini düşünüyor.

TAVUKLARDAN BİNLERCE YIL ÖNCE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Diğer taraftan, fosilleşmiş yumurta kabuklarının yaşlarının 18 bin ile 6 bin yıl arasında değiştiği belirtildi. İnsanların tavukları ise 9 bin 500 yıl önce yetiştirdiği düşünülüyor.

Uzmanlar, sonuçları hakemli bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan çalışma kapsamında; emus ve deve kuşları da dahil olmak üzere canlı kuşların yumurta kabuklarını inceledi.

YENİ BİR MODEL GELİŞTİRİLDİ

Gelişmekte olan civcivler yumurta kabuğundan kalsiyum aldıkça yumurta kabuklarının içeriği değişiyor. Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleri kullanarak ve yumurtaların içini inceleyerek, kuluçkanın farklı aşamalarında yumurtaların nasıl göründüğüne dair bir model oluşturdu.

Ardından oluşturan bu model, Yeni Gine'de bulunan fosilleşmiş yumurta kabuğu parçalarına uygulandı. Ekip, antik sit alanlarda bulunan yumurta kabuklarının çoğunun olgunlaşmaya yakın olduğunu ortaya çıkardı. Douglass, "Bulduğumuz şey, yumurta kabuklarının büyük bir çoğunluğunun geç aşamalarda hasat edildiğiydi. Bu geç evre yumurta kabukları, iki kaya sığınağında yaşayan insanların, tepeli deve kuşu embriyolarının uzuvları, gagaları, pençeleri ve tüyleri tamamen oluştuğunda yumurtayı hasat ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Ancak, insanların bu yumurtaları yetiştirmek için mi yoksa yemek için topladığı henüz belli değil. Douglass, her ikisini de yapmalarının mümkün olabileceğini söylüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 580 Yılın En Uzun Ay Tutulması Başladı19 Kasım 2021 Cuma 17:34
  • Amazonlar orman tahribatında 15 yılın en üst seviyesinde19 Kasım 2021 Cuma 11:46
  • Fırtına Mağduru İnekler Jetskilerle Kurtarıldı18 Kasım 2021 Perşembe 21:13
  • NASA Aktardı: 04.02'de En Yüksek Seviyeyi Görecek18 Kasım 2021 Perşembe 21:08
  • Peru'da 500 yıl öncesinden kalma toplu mezar bulundu16 Kasım 2021 Salı 23:34
  • Isırığıyla İnsan Tırnağını Delebilen 'Megaörümcek' Bulundu16 Kasım 2021 Salı 23:21
  • İklim krizi ve greenwashing: Göz boyamak için 'yeşil’ görünen şirketler nasıl tespit edilir?16 Kasım 2021 Salı 23:10
  • Dünyadaki 1 Milyon Bitki Ve Hayvan Türü Yok Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya15 Kasım 2021 Pazartesi 22:09
  • İnsan Spermini Dişi Gorillere Enjekte Ettiler13 Kasım 2021 Cumartesi 21:32
  • Yangın söndürme çalışmalarına GKK ve vatandaşlar da destek veriyor13 Kasım 2021 Cumartesi 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti