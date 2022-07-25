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Dünyanın En Tehlikeli Yanardağı Faaliyete Geçti

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Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti
Dünyanın En Tehlikeli Yanardağı Faaliyete Geçti

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti. En tehlikeli aktif yanardağlar arasında yer alan Sakurajima için alarm seviyesi üçten beşe yükseltildi. 

Japonya’nın Kagoshima eyaletinde yer alan Sakurajima Yanardağı’nda yerel saatle 20.05’te patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddeti ile 2,5 kilometre uzaklığa volkanik taşların düştüğü belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Patlamanın ardından bölgeden henüz bir hasar raporu gelmediği aktarıldı.

Yanardağ çevresinde yaşayan 51 kişi güvenlik gerekçesiyle taliye edildi.

Başbakan Fumio Kishida hükümete 'Tahliyeler gibi hasarların önlenmesini sağlamak için yerel belediye ile yakın çalışma' talimatı verdi.

En son 2015'te beşinci seviye uyarı verilmişti...

Sakurajima Yanardağı için ilk kez 5’inci seviye alarm verilirken, en son 2015 yılında Kagoshima eyaletinde yer alan Kuchinoerabu Adası'ndaki Kuchinoerabujima Yanardağı için 5’inci seviye uyarı verilmişti.

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